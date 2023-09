Jornada da Mulher Trabalhadora recebe inscrições até domingo (17)

As inscrições podem ser feitas até este domingo (17), pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet)

O projeto Jornada da Mulher Trabalhadora, em Sobradinho II, reabriu as inscrições para preencher 104 vagas em cursos de capacitação profissional voltados ao público feminino. As oportunidades abrangem seis ocupações: maquiagem profissional (10), secretariado administrativo (14), cuidadora de idosos (23), alongamento de unhas (12), cabeleireira profissional (36) e trancista (nove).

As aulas serão ministradas na AR 13, em frente à Administração Regional de Sobradinho. Cada curso abrange uma carga horária de 80 horas/aula nos períodos matutino, das 9h às 12h30, e vespertino, das 13h30 às 17h. Há vagas para os dois turnos em todas as modalidades disponíveis.

As inscrições podem ser feitas até este domingo (17), pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). Quem preferir se inscrever presencialmente, porém, tem até esta sexta-feira (15) para fazê-lo, nas agências do trabalhador de Sobradinho (Quadra 8, Área Especial 3) e do Plano Piloto (SEPN 511, Bloco A, Térreo), das 8h às 17h.

Requisitos

Para participar, é preciso ser maior de 16 anos, brasileira nata ou naturalizada ou estrangeira em situação regular no país. O programa prioriza negras, jovens, pessoas com deficiência, migrantes e residentes de Sobradinho II.

Também é critério preferencial estar em situação de vulnerabilidade, em busca de qualificação ou requalificação ou ainda ser beneficiária do seguro desemprego, estar desempregada ou ser trabalhadora informal.

“Todo projeto que auxilia na vida profissional da mulher é essencial, pois atua diretamente na continuidade do processo de emancipação feminina”, avalia o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, Thales Mendes. “Com o programa Jornada da Mulher Trabalhadora não é diferente. Conseguimos ver os resultados efetivos da qualificação, que, além de dar esperança às alunas, faz com que elas saiam da condição de vulnerabilidade e de dependência financeira que, às vezes, as coloca em situações de relacionamentos abusivos.”

O resultado final da pré-matrícula e a convocação serão divulgados a partir do dia 18. As selecionadas deverão comparecer no dia 19, das 8h às 12h ou das 13h às 17h, na AR 13, em frente à Administração Regional de Sobradinho II, para apresentar os documentos comprobatórios. A previsão é de que as atividades formativas tenham início no dia 20.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília