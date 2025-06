Jornada científica debate gestão de saúde em emergências e calamidades públicas

Com foco em “Gestão de Saúde em Emergências e Calamidades Públicas”, a 5ª Jornada Científica do Programa de Residência Multiprofissional em Gestão de Políticas Públicas para a Saúde acontece até esta quinta-feira (5), no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), no Distrito Federal. O evento é promovido pela Escola de Saúde Pública do DF (ESP-DF).

A jornada se consolida como um espaço estratégico de formação profissional, troca de experiências e fomento à produção científica alinhada aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde a abertura, realizada na quarta-feira (4), os participantes têm acesso a minicursos, oficinas temáticas, simulações, mesas de diálogo, além de uma mostra com trabalhos científicos e projetos de intervenção voltados a soluções práticas e replicáveis no SUS.

“Precisamos treinar líderes, gestores e começar a pensar em processos. Isso vai revolucionar a sustentabilidade do maior bem que a sociedade brasileira tem, que é o SUS”, afirmou o subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Robinson Capucho Parpinelli, durante o evento.

A iniciativa nasceu das inquietações dos próprios residentes diante dos desafios da gestão pública em saúde, como destacou Rafael Calvão, representante dos participantes. “Acompanhar o corre-corre da gestão já exige muito, mas quando somos surpreendidos por uma crise, como vamos agir? Foi a partir desses questionamentos que construímos essa jornada”, explicou.

Para a coordenadora do programa de residência, Ana Godoy, o evento fortalece a preparação dos profissionais para atuar em situações emergenciais e estimula a produção de conhecimento aplicado. “É uma ação estratégica que fortalece a articulação entre ensino, serviço e sociedade, promovendo um SUS mais resiliente, eficiente e humano”, avaliou.

A programação do primeiro dia abordou os impactos das emergências em saúde pública, o papel da tecnologia na gestão e ferramentas digitais para monitoramento, além de casos reais e premiados no sistema público. Já o encerramento da jornada, nesta quinta-feira (5), será voltado ao planejamento estratégico em situações de calamidade, financiamento da saúde em tempos de crise, saúde mental dos trabalhadores e liderança na condução de equipes.

A jornada reafirma o compromisso da ESP-DF com a qualificação de profissionais e com o fortalecimento do SUS diante de cenários adversos e desafiadores.

Com informações da Fepecs