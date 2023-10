Jogos marcam retorno do Bezerrão à cena esportiva

A programação vai marcar a nova fase do estádio, que vem passando por diversas reformas em sua parte estrutural

Após um período de quase três anos de portas fechadas, o Estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, será entregue novamente à população. Programada para sábado (21), às 14h, a reabertura será caracterizada por uma sequência de eventos comemorativos, com a participação da comunidade mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

A programação vai marcar a nova fase do estádio, que vem passando por diversas reformas em sua parte estrutural. O destaque vai para a final do Amador Copa Cup, que colocará frente a frente Santos-DF e Legião FC, e um jogo comemorativo entre Gama Master e convidados especiais.

No dia 6 de outubro, o estádio recebeu a visita do procurador do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), José Eduardo Sabo, para uma análise dos serviços de manutenção em andamento, destacando a importância dessas ações para a segurança e integridade dos frequentadores.

O secretário de Esporte e Lazer interino, Renato Junqueira, explica a importância da reabertura da arena para a capital. “É um marco significativo para a comunidade do Gama e para todos os cidadãos do DF. Este evento representa um compromisso contínuo do Governo do Distrito Federal com o desenvolvimento e promoção do esporte em nossa região”, ressalta.

Recuperação de 20 mil assentos

Diversas melhorias foram implementadas no Bezerrão, como a instalação de um novo gramado, manutenção do alambrado com solda dos gradis, alteração na fixação de tubos e a aplicação de braceletes em trechos danificados. A revitalização incluiu a recuperação dos 20 mil assentos, manutenção da parte elétrica e aprimoramento do sistema de incêndio com mangueiras e extintores novos.

A troca dos revestimentos dos banheiros e dos vestiários, como a substituição de cerâmicas danificadas e a instalação de dispensers, são exemplos dos trabalhos que visam oferecer uma experiência de alta qualidade aos torcedores. Na área externa, todas as cadeiras receberam numeração e vidros foram instalados na tribuna.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer

