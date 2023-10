Pranchão em Brasília: show com Durval e Saulo ganha novas atrações e tem novo lote disponível

Os brasilienses fãs de axé poderão matar a saudade da folia muito antes do Carnaval chegar. Falta um mês para a capital receber – pela primeira vez – o Pranchão, um dos maiores circuitos indoor do Brasil dedicados ao ritmo baiano, com dois grandes representantes do gênero musical: Durval Lelys e Saulo Fernandes. Com 10 horas de show, o evento será no Expocenter, no Parque da Cidade, no dia 11 de novembro, a partir das 16h.

Saulo Fernandes

O evento anunciou novas atrações que chegam para somar com os dois artistas principais. O ato de abertura ficará a cargo do quarteto Filhos da Bahia, que traz como convidados especiais os pais de alguns dos integrantes do grupo, como Tonho Materia, Reinaldinho (ex-Terra Samba) e Ninha (ex-Timbalada). Quem quiser vibrar no ritmo do axé-music nesta oportunidade imperdível pode adquirir os ingressos exclusivamente pela Ingresse.

Filhos da Bahia

Crédito: Divulgação

Os ingressos se dividem em dois setores: Atrás do Trio Pranchão e Área Vip. O local da festa é coberto, escolha pensada de forma estratégica para garantir o conforto e a segurança do público, já que o dia cairá no período de chuva em Brasília. A experiência inclui um abadá personalizado, que captura a essência do carnaval de Salvador assim como o Festival Micarê, que já é uma tradição no quadradinho.

Simulando circuitos indoor, o Pranchão roda o país desde 2018 com a parceria de Durval e Saulo, que cantam em um formato diferente de “trio”. Ao longo do show, além do palco central, onde tocarão juntos, os músicos se apresentam a bordo de um moderno palco móvel, um “pranchão”, que aproxima os artistas do público e permite uma interação ainda maior. Os fãs poderão curtir de perto os sucessos do axé que marcaram diferentes gerações.



A festa já passou por grandes cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Maceió, Teresina, Belém, João Pessoa e Natal. A realização desta edição em Brasília, que tem censura de 16 anos, é das produtoras Verri & Verri, U Piano Entretenimento, Medley Produções, GT10 Produções e Backstage Brasil.

“Para nós, folias como esta e o Festival Micarê não devem acontecer apenas no Carnaval e, sim, em outras épocas do ano. As pessoas não precisam esperar tanto tempo para poder curtir a energia dessa festa que tem tudo a ver com a nossa cultura. Nesta edição, todos os fãs do bom axé na capital terão a chance de curtir 11 horas de som dos melhores representantes desse gênero musical vibrante”, comenta Rodrigo Verri, um dos organizadores do festival.

Serviço:

Pranchão com Durval Lelys e Saulo Fernandes 2023

Local: Expocenter – Parque da Cidade

Data: 11 de novembro

Horário: a partir das 16h

Censura: 16 anos – Menores de 16 anos podem entrar acompanhados pelos pais ou responsável legal

Ingressos, setores, mapa do evento e condições de compra: App Ingresse

Mais informações: (61) 99881-7475, @verrieverriproducoes e @medleyproducoes

O local para retirada do abadá será anunciado por e-mail, no site e nas redes sociais das produtoras.