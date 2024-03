Jogadores do Santa Maria-DF são alvos do MPDFT por suspeita de manipulações de resultados

As investigações apontam que os dois jogadores deliberaram para manipular os placares de pelo menos dois jogos do Candangão BRB 2024

O Ministério Publico do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) expediu mandado de busca e apreensão contra o zagueiro Alexandre e o lateral-direito Nathan, que defenderam o Santa Maria-DF durante o Campeonato Candango 2024. As medidas do Gaeco fazem parte da Operação Fim de Jogo.

As goleadas sofridas em jogos contra o Ceilândia, 6 a 0, e contra o Gama, 5 a 0, são dois jogos que podem ter tido a contribuição dos atletas. O MPDFT chegou a conclusão que os defensores tiveram participação direta nos 11 gols dos adversários e reuniram provas de que apostadores fizeram palpite do placar antes da partida.

Os jogadores foram apontados por participarem de esquemas de fraude quando defendiam a camisa do Desportivo Aliança, clube de Alagoas.

A investigação vem sido feita pelo MPDFT desde o início do Candangão e no jogo do dia 3 de março, quando o Santa Maria foi rebaixado depois de perder por 4 a 0 pelo Planaltina, um promotor de justiça esteve presente no estádio.

O Gaeco obteve provas que William Pereira, um aliciador de atletas, participou da gestão do Santa Maria. Contra ele, foram expedidas medidas de busca e apreensão, além de prisão preventiva, que não foram expedidas porque atualmente ele reside na Europa.

Cabe ressaltar, que os dois atletas estiveram em campo na goleada de 7 a 1 sofrida pelo Capital neste domingo (10).