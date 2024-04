Jogador profissional desaparece a caminho de casa

Desde a última segunda, dia 08, está desaparecido o jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva, que já integrou os times candangos do Gama e de Brazlândia. Segundo informações cedidas pela irmã, Ana Maria, a última vez que ele estabeleceu contato com algum familiar foi quando mandou mensagem para a esposa, após sair de uma confraternização com amigos.

Segundo afirmou a familiar, Thavisson tinha ido, na noite de segunda, a uma distribuidora no Pedregal, Novo Gama, comemorar o aniversário do técnico do time em que está integrado atualmente, o time Vila União Futebol Clube. Com os companheiros de time, ficou no local desde o início da tarde até quase o fim da noite, antes de desaparecer.

“Meu irmão saiu de casa por volta das 14 horas de segunda para a confraternização do aniversário do técnico de futebol com o time. Às 17h a minha cunhada foi para lá, conversou com ele, e ele falou que não ia voltar para casa. Ela voltou sozinha, porque era próximo e aí quando deu 19h, ela ligou novamente para ele, ele atendeu o telefone e falou que voltava mais tarde. Ele pediu para ela descer lá para eles voltarem juntos, mas ela falou que não quis descer”, conta.

A partir daí, ninguém da família conseguiu estabelecer contato com o jogador. Ele mesmo chegou a mandar mensagem para a esposa mais tarde, mas ela não conseguiu mandar de volta. “Quando foi 21h36, ela recebeu uma mensagem de áudio dele. Ela disse que estava sem internet, então ele pode ter mandado essa mensagem um pouco mais cedo, a gente não sabe. A mensagem dizia ‘Tô ligando a moto e tô indo para casa’. Ela retornou a ligação e aí o telefone dele já não atendeu mais e já não tivemos mais contato. Isso às 21h36 da segunda-feira, dia 08”, afirma a irmã.

Depois disso a única menção ao irmão foi o de uma postagem nas redes sociais de uma moto que aparentava ser a de Thavisson. No entanto, a pessoa que postou a imagem não o fez informando a localização, de forma que não se pode ter certeza se se tratava ou não da locomoção que Thavisson usou naquela noite. A Polícia Civil do estado de Goiás (PCGO) informou à família que não ainda não confirmou a localização do veículo.

Thavisson, vestia camiseta cinza e bermuda vermelha na última noite em que foi visto pela última vez até então. Sua irmã apela para que qualquer informação pertinente ao desaparecimento seja informada à Polícia Civil de Goiás e à família. “Por favor, quem for da região da Vila União, do Vale da Andorinhas, que fica pelo pedregal, setor de Chácaras, Novo Gama e tiver visto alguma coisa, uma movimentação estranha na madrugada de segunda para terça e puder colaborar com qualquer informação, a gente agradece muito”, pede. O número que Ana disponibilizou para receber informações é (61) 984841747.

O Jornal de Brasília tentou entrar em contato com a Polícia Civil do estado de Goiás, mas não obteve resposta.