Jet ski vira com casal sem coletes salva-vidas e resulta em uma morte na Lagoa Formosa em Planaltina de Goiás

Na noite desse domingo, 01, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência na Lagoa Formosa em Planaltina de Goiás. Na ocasião um casal de jovens navegava em um Jet Ski, sem usar coletes salva-vidas, quando a embarcação virou.

Segundo testemunhas, o casal teve dificuldade em se manter na superfície da água e moradores da região que estavam próxima ao local conseguiram socorrer e retirar a moça, que não teve sua identidade revelada. O rapaz B. P. A. de 25 anos não teve a mesma sorte.

O local onde o casal sofreu o acidente tem profundidade aproximada em 5 m. Para o resgate do homem, o CBMDF contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, para a localização e resgate do corpo dele, feito quase 3h após os bombeiros chegarem ao local.

O local durante o resgate ficou sob a guarda da Polícia Civil do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. E o CBMDF orienta que todos que praticam o esporte devem seguir as normas dos equipamentos de segurança e utilize corretamente.