Jardim Botânico completa 19 anos com R$ 69 milhões investidos em mobilidade

O Jardim Botânico celebra 19 anos nesta sexta-feira (1º). Desde o início da gestão Ibaneis Rocha, o Jardim Botânico cresceu de 91 km² para 292 km². De cerca de 28 mil habitantes, a população saltou para mais de 140 mil pessoas que escolheram a região para morar. A tendência é que esse número seja ainda maior nos próximos anos, com o novo bairro recentemente anunciado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), o Aldeias do Cerrado.

O crescimento populacional é acompanhado pelos investimentos do GDF: desde 2019, a região administrativa já recebeu recursos que somam R$ 69,9 milhões somente em obras de mobilidade, como as do Viaduto do Jardim Botânico e a duplicação de trecho da DF-001 e da DF-140.

Atualmente, a Região Administrativa (RA) do Jardim Botânico abrange o Tororó, Barreiros I e II , o Jardins Mangueiral, os condomínios do Altiplano Leste e São Bartolomeu, Complexo Penitenciário da Papuda, Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Parque Ecológico do Jardim Botânico e, em breve, o Aldeias do Cerrado. Em um ano, o GDF entregou obras importantes nessas áreas que abrangem a região administrativa.

“O Jardim Botânico é hoje uma das prioridades do nosso governo. Nós temos feito um trabalho efetivo com relação às grandes obras, como na área da educação e da mobilidade”, afirmou o administrador regional Aderivaldo Martins Cardoso. “É com muito orgulho que eu administro a quinta maior cidade do DF. É uma região que tem 19 anos, mas considero que tem só quatro, porque nasceu recentemente nesta gestão, com inúmeras obras de conforto e melhoria para a nossa população.”

O Viaduto do Jardim Botânico, ainda em construção, é um dos principais feitos da gestão atual do GDF para a população que mora na região. Nessa obra, o governo investe R$ 33,5 milhões para beneficiar cerca de 50 mil motoristas que trafegam pela rodovia DF-001. As escolas entregues à comunidade do Jardins Mangueiral também foram uma das prioridades deste governo.

Jardins Mangueiral, o Centro de Ensino Fundamental (CEF) e o Centro Educacional (CED) somam 62 salas de aula para acolher cerca de quatro mil estudantes. Foram investidos R$ 37,8 milhões nos quatro equipamentos públicos.

E não para por aí. Os moradores também ganharam de presente a duplicação de trecho da DF-001 no Jardim Botânico. As obras foram concluídas em julho deste ano e contaram com aporte de R$ 16 milhões do GDF para construir a pista dupla com duas faixas de rolamento de 3,5 metros de largura em cada uma e acostamento de 2,5 metros.

A DF-140, entre o Jardim Botânico e São Sebastião, também recebe a intervenção do governo para a duplicação da via. A obra é realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER) em 14,8 km de extensão e vai beneficiar cerca de 20 mil motoristas que trafegam pela rodovia diariamente. Os serviços foram iniciados em abril de 2021, com investimento de R$ 20,4 milhões.

O Governo do Distrito Federal também levou melhorias aos moradores do bairro João Cândido, no Jardim Botânico. Foi feita uma ligação da rede de água de 1.200 metros para as ruas de 17 a 20 por meio do programa Água Legal, da Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb). A obra, que contou com investimento de R$ 211.418,81, foi concluída em maio deste ano e beneficia cerca de 400 moradores da região.

Livino Silva Neto, 59 anos, mora no Jardim Botânico antes mesmo de a cidade se tornar uma região administrativa. Ele lembra que se apaixonou pela região logo nos primeiros anos que se estabeleceu por lá. “Eu moro no Jardim Botânico desde 2003. Era um bairro que nascia da necessidade da classe média de conseguir um lugar de moradia com algum conforto. Quando eu e minha esposa começamos a buscar opções, viemos morar de aluguel aqui e, depois de dois ou três anos, já estávamos apaixonados pelo bairro e pela presença da natureza”, defendeu Livino, que também é presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Jardim Botânico.

“O bairro tinha dificuldades, a gente precisava se planejar para levar as compras para casa porque não tinha comércio por perto, por exemplo”, lembrou Livino. “As coisas melhoraram bastante, e a gente vê que há um desenvolvimento econômico crescendo por aqui. As obras que o GDF tem feito são importantíssimas. Essa gestão é, sem dúvida, a que mais realizou obras aqui para nós. Sabemos que esse governo já tem um olhar diferenciado para nós, o que traz esperança de novas obras.”

Ainda em fase inicial, o projeto da Feira do Produtor em breve vai resultar em um espaço multiúso e sede da administração regional. “Essa feira é um pedido muito recorrente da população do Jardim Botânico. A determinação é que a gente tire esse projeto do papel e inicie as obras de construção. Nossa ideia é pegar esse espaço utilizado hoje para as pessoas venderem seus produtos e dar a estrutura adequada para esse comércio”, destacou o secretário adjunto de Governo, Valmir Lemos de Oliveira.

Cidade mais segura

No âmbito da iluminação pública, o Jardim Botânico recebeu diversas ações para maior eficiência energética na Avenida das Paineiras, na Avenida Mangueiral e vias adjacentes e na Estrada do Sol. Ao todo, foram 746 luminárias de LED instaladas nas regiões, com custo total de R$ 703.102,60.

Ao longo da Estrada do Sol, foram instalados 45 novos abrigos de ônibus. “O projeto foi executado em parceria com a Secretaria de Transporte e Mobilidade [Semob] para instalar os abrigos naquele modelo de vidro. Nós optamos por esse modelo porque ele melhora a visibilidade para o motorista e aumenta a sensação de segurança das mulheres que aguardam ônibus, porque não há ponto cego, e a pessoa consegue perceber caso esteja correndo algum perigo”, defendeu o administrador.

Novo bairro

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) lançou o bairro Aldeias do Cerrado. Localizado no Jardim Botânico, a poucos minutos da Ponte JK e do Lago Sul, o complexo urbanístico privilegia o conceito de viver bem, unindo qualidade de vida e harmonia com a natureza. Inicialmente, a Terracap vai comercializar 22 lotes do Residencial dos Jacarandás, o primeiro lançamento do Aldeias do Cerrado. A licitação pública foi realizada nesta quinta-feira (31), com o recebimento de propostas.

Assinado por Paulo Zimbres – referência do urbanismo brasiliense e autor de alguns dos maiores projetos da Terracap, como Águas Claras e Noroeste –, o projeto urbanístico e arquitetônico do Aldeias do Cerrado privilegia o conceito de baixa densidade populacional, mais áreas verdes, maior espaço livre, favorecendo a ventilação e a iluminação natural em toda sua extensão.

Programação

As festas em comemoração ao aniversário do Jardim Botânico, estão programadas para este sábado (2), entre as 9h e as 14h, no Centro de Práticas Sustentáveis, no Jardins Mangueiral. Confira, abaixo, a programação.

→ Apresentações artísticas com o coral da 3ª Idade e Banda Baião de 2

→ Ecofeira com espaço kids

→ Bolo comunitário.

