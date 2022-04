Jacaré é resgatado próximo à BR-070

Um jacaré foi resgatado por policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) circulando no fim da tarde de ontem (19) na BR-070. A rodovia passa pelo Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso.

O animal de 1,5m de altura estava com comportamento agressivo. Apesar disso, os agentes utilizaram técnicas de contenção para garantir a segurança e a imobilização do jacaré. Após o resgate, o réptil foi solto no Lago do Descoberto.

Os vídeos abaixo registraram o momento de captura do animal:

Momento de imobilização do jacaré capturado próximo à BR 0-70.