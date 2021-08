Já são 75 dias sem chuvas no DF

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (30), os termômetros podem registrar 28°C de temperatura máxima

Já são 75 dias sem chuva no Distrito Federal. O clima para esta semana deve continuar assim, quente, seco e com baixa umidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (30), os termômetros podem registrar 28°C de temperatura máxima.

O céu terá poucas nuvens e névoa seca. A temperatura varia entre 16°C e 28°C. A umidade mínima segue em 30%, mas a máxima cai para 70%.

O sol apareceu por volta das 6h20 e deve se por às 18h06. Durante a manhã e tarde o céu terá poucas nuvens. A novidade fica para noite que, segundo o Inmet, será marcada por “muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada”.

Ar seco no Brasil todo

O ar seco predomina sobre todo o Brasil. A baixa umidade no ar está dificultando a formação de nuvens e ocorrência de chuva. No DF, já são 75 dias sem uma gota de água. O ar continua quente em praticamente todo o país. A chuva só ocorre em alguns locais do Norte, do Nordeste e no extremo sul do Brasil.

Cuidados e recomendações