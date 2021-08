GDF estuda criação de colônia agrícola para o sistema prisional

As secretarias de Segurança Pública (SSP-DF) e de Administração Penitenciária (Seape-DF) ficam responsáveis pela criação do grupo de estudo

O Governo do Distrito Federal (GDF) montou um grupo de estudo para planejar a criação de uma colônia agrícola para o sistema prisional da capital. A portaria foi publicada nesta segunda-feira (30).

A colônia agrícola terá 1 mil vagas. A medida atende determinação do Ministério Público (MPDFT). As secretarias de Segurança Pública (SSP-DF) e de Administração Penitenciária (Seape-DF) ficam responsáveis pela criação do grupo de estudo.

Trata-se de um corpo técnico de engenharia, responsável pelo planejamento da contratação das empresas para desenvolvimento dos projetos básico e executivos. A colônia agrícola deverá ser industrial ou similar.