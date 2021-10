“Já era pra você ter morrido…”diz assassino da própria mãe

A vítima, uma senhora aposentada de 84 anos, usava cadeira de rodas por conta das debilidades da idade e morava com o filho, seu agressor

Por Tereza Neuberger

“Já era pra você ter morrido, não sei o que você está fazendo aqui ainda”, foi a frase dita repetidas vezes por Luciano Bispo de Freitas, de 47 anos, antes de embriagado empurrar a mãe, da cadeira de rodas ao chão.

A vítima, uma senhora aposentada de 84 anos, usava cadeira de rodas por conta das debilidades da idade e morava com o filho, seu agressor, em um cômodo simples em Samambaia. Eles tinham como vizinhos dentro do lote a filha e o genro da vítima, que ao ouvir o barulho da discussão e logo após o som da senhora caída no chão, entrou para socorrê-la imobilizando o próprio cunhado. A Polícia Militar foi até o local e logo em seguida acionou o Corpo de Bombeiros, que atendeu a vítima no local e encaminhou a idosa ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O crime ocorreu no dia 08 de outubro, e na ocasião o filho da vítima foi preso em flagrante por lesão corporal. Após dois dias internada no HRT, as lesões da vítima foram se agravando, e ela veio a falecer no dia 10 de outubro, em razão das agressões sofridas. Enquanto isso, um dia após a prisão do agressor, ele foi solto na audiência de custódia. Com a morte da vítima, a PCDF entrou com um novo indiciamento e a prisão preventiva do agressor foi cumprida nesta segunda-feira (25).

“Cara, você é muito cruel”, disse o “Vampiro” ao encontrar com o acusado na carceragem ao ser preso. O criminoso que ficou conhecido como “Vampiro”, após beber o sangue da vítima, teria achado muito mais cruel o crime cometido pelo filho que matou a própria mãe.

Segundo o delegado Rodrigo Carbone, da 26ª Delegacia de Polícia do DF, o acusado estava em prisão domiciliar na ocasião do crime. Ele respondia por roubo, e já havia tido outras passagens por roubo, furto, tentativa de homicídio, e três ocorrências de Maria da Penha contra ele em relação à própria mãe em outras ocasiões. O delegado conta que a mãe era uma vítima diária do agressor, o próprio filho que a agredia verbalmente e fisicamente.” Ela estava numa condição de refém psicológica dele”, conta o delegado.

Luciano Bispo era usuário de drogas, e não trabalhava, vivia com a mãe e sempre que pedia dinheiro a mãe e ela negava, ele se revoltava, segundo testemunhas ele estava alcoolizado na ocasião do crime. O acusado irá responder por Feminicídio, em razão do vínculo de mãe e filho.

A reportagem do Jornal de Brasília procurou a família da vítima e do acusado. O genro da vítima, que chegou ao local no momento das agressões, nega que o cunhado agredia a própria mãe. Ele conta que o acusado e a sogra só discutiam quando o cunhado bebia. Segundo ele, a esposa que é filha da vítima está muito abatida com o crime. Ele diz, que ao ser levada para o hospital a sogra não estaria com marcas de agressões, e que acredita em erro médico por parte do HRT, para que a sogra viesse a falecer. O laudo ainda é inconclusivo.