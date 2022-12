Itapoã vai ganhar três escolas com capacidade para mais de 3,9 mil alunos

As escolas classe serão entregues no decorrer de 2023, e contam com investimento de cerca de R$ 27 milhões do GDF

O Itapoã vai ganhar três novas escolas em 2023. As unidades vão atender 3.974 alunos e contam com investimento de R$ 27.297.634,71. A previsão é que a primeira seja entregue em janeiro, antes do ano letivo, rompendo um ciclo desde 2011 sem a construção de uma escola na região administrativa.

Com 91% da obra executada, a Escola Classe (EC) 502, que fica no Itapoã Parque, está na reta final dos trabalhos. É justamente ela que deve ser aberta em janeiro à comunidade. A unidade escolar terá 17 salas de aula e capacidade para 1.360 alunos, absorvendo boa parte dos futuros moradores do bairro. O investimento nela é de R$ 9.454.218,73.

A outra unidade também está em construção no Itapoã Parque. A EC 401 tem 31% da obra executada e deve ser finalizada até o final do ano. Ela também terá capacidade para 1.360 alunos, distribuídos nas 17 salas de aula. Para erguê-la, o Governo do Distrito Federal investe igual valor ao da EC 502. Ambas são fruto de uma parceria com a construtora JC Gontijo, responsável pela construção de mais de 12 mil moradias no Itapoã Parque.

Por fim, o terceiro colégio em obras é a EC 203, no Itapoã. Foram executados 70% dos trabalhos, com a previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2023. Localizada no Condomínio Del Lago II, a unidade terá 19 salas de aula e vai atender 1.254 estudantes. O custo é de R$ 8.389.197,25 e a obra conta com participação da Terracap e da Novacap.

A secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, destaca a importância da capacidade de atendimento das três escolas que serão construídas na região administrativa. “Temos um número expressivo de alunos que serão atendidos por essas novas escolas. Com a construção e entrega do conjunto habitacional Itapoã Parque, novas demandas por colégios vão surgir e queremos estar preparados para atendê-las e levar um espaço adequado para crianças e jovens”, ressalta.

O Itapoã faz parte da Regional de Ensino do Paranoá e as duas cidades, juntas, somam 37 escolas e 28 mil alunos.

Com informações da Agência Brasília