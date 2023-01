Itapoã Parque vai receber sua primeira escola

A área de convivência está ganhando mesas de jogos. Depois, é partir para a limpeza geral

Uma nova escola para o Distrito Federal e a primeira do Itapoã Parque chegará para atender os moradores do imenso e recém-criado bairro. Fruto de um investimento de R$ 9,4 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF), a Escola Classe 502 (EC 502) já cruza a linha de chegada em fase de acabamento e é a primeira de quatro unidades educacionais que o bairro vai receber nos próximos anos, beneficiando o complexo habitacional de cerca de 50 mil moradores. A EC 502 terá até 1.360 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com vagas também para a educação infantil.

Localizada na Quadra 502 do ltapoã Parque, a unidade tem 5.654 m² de área construída. Uma estrutura moderna com 17 salas de aula, acessibilidade, ginásio poliesportivo, parquinho com piso emborrachado, teatro de arena, entre outros espaços úteis. No momento, as instalações elétricas e a pintura do ginásio estão sendo concluídas. A área de convivência está ganhando mesas de jogos. Depois, é partir para a limpeza geral.

“A Secretaria de Educação tem como objetivo construir cada vez mais escolas perto de onde estão os estudantes, para que eles estudem o mais próximo de suas residências” afirma a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

“Ainda no primeiro semestre de 2023, teremos mais uma unidade escolar com capacidade para cerca de 1.300 alunos. Assim, poderemos atender com mais qualidade a região, com crianças estudando perto de casa”, acrescenta.

Benefícios para a região

O coordenador regional de ensino do Paranoá, Ranieri Falcão, reforça que a escola traz novas perspectivas para uma região em desenvolvimento. “Estamos dando conforto e cidadania para essas crianças e seus pais. Um bairro novo, que já teve unidades entregues em 2022, agora ganha o primeiro equipamento público”, comemora. Em breve, a unidade estará recebendo o mobiliário direcionado pela secretaria.

Outra obra está sendo realizada no local para a construção da EC 401. “Nos próximos anos sairá do papel mais uma para o ensino fundamental e outra para o médio”, pontua Ranieri. Ambas são fruto de uma parceria com a empresa JC Gontijo, responsável pela construção de mais de 12 mil moradias no bairro.

O administrador do Itapoã, Raimundo Paz, lembra que o novo colégio já movimenta o cenário da cidade. “A gente percebe que muitas famílias beneficiadas estão propensas a se mudar logo, pois souberam da chegada da escola para atender seus filhos. Isso é muito positivo”, frisa. O Itapoã faz parte da Regional de Ensino do Paranoá, e as duas cidades, juntas, hoje somam 37 escolas e 28 mil alunos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília