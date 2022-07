Itapoã Parque terá nova linha de ônibus a partir de segunda-feira (4)

A linha 784.3 ligará o Condomínio Itapoã Parque ao Terminal Rodoviário do Paranoá, de onde será possível integrar com toda a rede de transporte

Os usuários que vão até o Itapoã Parque receberão mais acessibilidade a partir de segunda-feira (4), com uma nova linha circular que atenderá a região. A linha 784.3 ligará o Condomínio Itapoã Parque ao Terminal Rodoviário do Paranoá, de onde será possível integrar com toda a rede de transporte coletivo que atende a cidade.

De acordo com o subsecretário de operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus, o serviço foi criado para atender a crescente demanda da região. “A secretaria acompanha o desenvolvimento do novo setor habitacional e irá ampliar as viagens de acordo com o aumento da população do local”, explica.

A região do Itapoã Parque já é atendida pelas linhas 0.511 – Sobradinho (Q. 18)/Condomínio RK/DF-001 (Santuário de Schoenstatt)/Paranoá (Rua Alta Tensão) – e 511.4 – Sobradinho II – Sobradinho/Nova Colina/DF-440/Paranoá (Rua Alta Tensão).

A nova linha 784.3 será operada pela Viação Pioneira, com tarifa de R$ 2,70, realizando sete viagens diárias de segunda a sexta-feira. Os dados operacionais podem ser acessados no site dfnoponto.semob.df.gov.br a partir de segunda-feira (4).

Serviço

Nova linha: 784.3

Trajeto: Terminal do Paranoá/DF-001/Itapoã Parque (Balão de Acesso a DF 440)

Início: segunda-feira (4)

Horários saindo do Terminal do Paranoá: 6h, 6h20, 6h40, 17h, 17h20, 17h40, 18h

Circulação: segunda a sexta-feira

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Pioneira

*Com informações da Agência Brasília