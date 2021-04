Íris: GDF lança portal com assistente virtual

Mais de 400 serviços já estão disponíveis, todos os relacionados à Receita do DF

Com o objetivo de agregar mais serviços dos órgãos do governo em um único site, a Secretaria de Economia lança, nesta quarta-feira (21), o novo portal de serviços do GDF. A plataforma traz os serviços de forma digital e terá a presença da Íris, uma assistente virtual.

Mais de 400 serviços já estão disponíveis, todos os relacionados à Receita do DF. O secretário de Economia, André Clemente, explica que a total digitalização dos serviços da pasta serviu de base para o inovador portal. “A Secretaria de Economia já oferece todos os seus mais de 430 serviços de forma virtual para o cidadão, com qualidade, rapidez e transparência”, afirma. “De forma gradual, o GDF integrará serviços de outros órgãos, autarquias e empresas públicas, de modo que o cidadão tenha tudo em um único endereço e de forma digital. Estamos dando um passo importante para nossa gestão e para a transformação digital do GDF”, destaca André Clemente.

O foco do portal será auxiliar os cidadãos a resolver suas demandas com o Estado, facilitando a busca e o encaminhamento ao que necessita, nas mais diversas áreas do governo. A ideia é criar um novo conceito de atendimento em que o cidadão acesse os serviços do governo a qualquer hora sem precisar se deslocar.

O novo site não substituirá nenhum outro do governo, mas centralizará os serviços e, a partir daí, direcionará o cidadão à página do serviço desejado. O site foi criado pela Secretaria de Economia, em parceria com a empresa EloGroup

Íris – Assistente virtual

Uma novidade do portal será a nova assistente virtual, que será responsável por informar, esclarecer e orientar os cidadãos sobre os serviços do site. Batizada de Íris, deusa grega mensageira do Monte Olimpo, a ajudante segue padrões modernos de inteligência virtual adotados por empresas e governos do mundo todo.

Com a ajuda da Íris, também será possível consultar as perguntas frequentes que cada secretaria do GDF recebe. Agora, no lançamento, estão disponíveis perguntas e respostas referentes a impostos, dívidas e ao Nota Legal. Gradualmente outros conteúdos serão inseridos, ampliando a atuação do portal.

A linguagem simples utilizada para construir as perguntas frequentes garante uma comunicação de fácil entendimento para a entrega da mensagem a todos os cidadãos, independente de conhecimento técnico sobre o tema de interesse.

A Íris orientará o cidadão desde o início do serviço até a etapa final do atendimento, como o pagamento de um tributo, por exemplo. Ela estará disponível no portal, pelo WhatsApp, no número (61) 99228-4814, e pelo Telegram @Íris_GDF_BOT.

Com informações da Agência Brasília