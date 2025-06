IPEDF marca presença em seminário da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) participou, na terça-feira (10), do seminário SEI 30 Anos: História, Inovação e Futuro do Planejamento, realizado em Salvador (BA). O evento celebrou os 30 anos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e os 70 anos do planejamento governamental no estado.

No primeiro dia do evento, o público participou do debate sobre as instituições de pesquisa e o planejamento governamental. Na sua fala, o diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), Manoel Clementino, destacou que “percebemos que nós, enquanto instituto de pesquisa, nos fortalecemos ao trabalhar com a expectativa de que as pessoas consumam as informações geradas, pois temos uma riqueza imensa de dados que ajudam e norteiam ações de governo e da sociedade. Nós, do IPEDF, ficamos honrados em participar desse evento, a nível nacional, e constatar que estamos indo em uma direção adequada nessa tarefa de auxiliar na tomada de decisões”.

Nesta quarta-feira (11), os temas dos debates são: Inovações tecnológicas e institucionais e seus impactos nas políticas públicas e Desenvolvimento regional: questões centrais e desafios para o planejamento.

A diretora de Estudos e Políticas Sociais do IPEDF, Marcela Machado, participou do seminário representando a instituição, que é membro da Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística (Anipes).

“É fundamental estarmos reunidos com outros institutos de pesquisa do país, trocando experiências e fortalecendo nossa atuação em rede. A Anipes cumpre um papel estratégico nesse processo de articulação nacional. Eventos como o da SEI nos lembram que o planejamento governamental ganha muito mais robustez quando apoiado por instituições que dialogam entre si, compartilham metodologias e se comprometem com a produção de conhecimento público de qualidade”, ressaltou Marcela.

O encontro reuniu autoridades públicas, gestores, pesquisadores e especialistas em um espaço de diálogo sobre o papel histórico do planejamento público e os desafios atuais para a promoção do desenvolvimento inclusivo e da formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

Estiveram presentes instituições de relevância nacional, como o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), além de órgãos subnacionais como o próprio IPEDF e o Instituto Pereira Passos (RJ).

