IPEDF abre inscrições para bolsas de trabalho

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) abriu as inscrições para pesquisadores bolsistas no projeto Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (Pdad-A).

Esses estudos buscam coletar dados em amostra domiciliar representativa das áreas urbanas de cada uma das 35 regiões administrativas do DF, de suas áreas rurais e urbanas e das áreas rurais com características urbanas dos 12 municípios goianos próximos, para oferecer insumos técnicos ao processo de planejamento e tomada de decisões governamentais.

O Edital de Chamada Pública nº 1 de 2023 prevê a contratação remunerada de cinco profissionais da área de pesquisa, sendo uma vaga destinada a pessoas que se autodeclaram negras, conforme previsto na Portaria 10 do IPEDF, de 19 de dezembro de 2022. A seleção abrange pessoas com formação em economia, estatística ou áreas correlatas.

Para pesquisadores mestres, na modalidade de assistente de pesquisa III, são duas vagas, com remuneração de R$ 4.250; e três para graduação completa, com bolsa de R$ 3.050, na categoria assistente de pesquisa I.

O período de contratação e concessão de bolsa será de oito meses, com possibilidade de renovação, condicionada à disponibilidade de recurso orçamentário.

As inscrições devem ser feitas até 18 de setembro, no site do IPEDF. Para candidatar-se, basta preencher o formulário de apresentação de candidatura disponível no Edital nº 1/2023 e encaminhar a documentação exigida para o e-mail [email protected].

As informações são da Agência Brasília