Investir mais na saúde pública é meta para Ibaneis Rocha

Reforma de hospitais, construção de novas unidades e concurso público estão nos planos para o segundo mandato

O caminho para melhorar o atendimento na saúde é fortalecer a rede pública com servidores concursados, construção de novos equipamentos e reformas das unidades já existentes. Por isso, o governador Ibaneis Rocha já investiu mais de R$ 3 bilhões na construção de UPAs, UBSs, e ampliação de unidades. E não vai parar por aí.

O Hospital de Planaltina está em reforma. Na Radiologia, 70% da obra já estão concluídos. A construção do novo prédio da unidade, com mais 52 leitos, também já começou.

O projeto do novo pronto-socorro do Hospital Regional de Ceilândia está pronto. Só lá, serão investidos R$15 milhões, recursos garantidos no orçamento. A licitação para as obras deve sair em breve. No Hospital Regional de Brazlândia, o atendimento de emergência também será reformado e o edital para contratação da obra está previsto para o próximo mês. “Estamos preparando as obras e queremos construir pelo menos mais três hospitais para ampliar a oferta dos serviços de saúde do DF”, explica Ibaneis.

“Vamos investir na rede toda, reforçar o que precisa reformar e construir novas unidades onde precisar. Também vamos realizar mais concursos públicos para fortalecer o quadro de pessoal”, prevê o governador. A proposta de Ibaneis é fortalecer a rede pública para descentralizar a oferta dos serviços.

“Não tenho dúvida de que nossos servidores oferecem o que há de melhor no Brasil e no mundo do ponto de vista da saúde”, afirma Ibaneis. Segundo ele, seu governo vai seguir investindo no SUS para garantir atendimento de qualidade e gratuito a todos. “Não quero privatizar nada na saúde. Estamos buscando transformar os nossos hospitais em novas unidades para receber melhor a população”, afirma.