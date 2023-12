Investimento de R$ 1 milhão levará água e esgoto a 300 lotes na Estrutural

Estão sendo construídos 2,8 mil metros de rede com 371 ligações para atender os moradores da Quadra 2, antiga Quadra 12

Os moradores da Quadra 2, antiga Quadra 12 da Estrutural, terão acesso a água e esgoto. Estão sendo construídos 2,8 mil metros de rede com 371 ligações para atender cerca de 300 lotes no local. O investimento é de R$ 1 milhão com recursos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

“Essa é uma quadra que durante a regularização da Estrutural teria uma realocação da população, mas como o urbanismo é dinâmico, isso mudou. E as redes de abastecimento que foram contempladas na ocasião não atenderam essa comunidade. Hoje estamos trabalhando na execução da água e dos ramais de esgoto”, destaca o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis.

A obra faz parte do programa Água Legal, que tem como objetivo regularizar e ampliar os serviços de saneamento para as populações vulneráveis abastecidas por sistemas precários ou por ligações irregulares de água. “Os moradores da Quadra 2 que estiverem inscritos no Cadastro Único também serão atendidos pelo programa de tarifa social”, completa.

Segundo o administrador regional da Estrutural, Alceu Prestes, a população aguardava água potável e rede de esgoto há muito tempo. Ao todo, oito conjuntos da Quadra 2 estão sendo beneficiados. “Quando as redes estiverem prontas toda aquela comunidade será atendida dignamente com esses serviços básicos e de extrema necessidade”, comenta.

