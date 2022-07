Investidores do DF voam para Águas Lindas

Com desativação do Aeroródromo Botelho, novo aeroclube será construído em Águas Lindas/GO já com pista de pouso e decolagem homologada

Com investimentos de um empresário com atuação no Distrito Federal, a cidade de Águas Lindas, no Goiás, comportará um novo aeroclube, o Chiola Fly Club, que beneficiará a economia da região e investidores da capital federal.

Com pista de pouso e decolagem homologada e construída nos próximos meses, o local contemplará as necessidades deixadas pela desativação do Aeródromo Botelho, mas com um diferencial. O novo empreendimento também irá operar no período noturno.

Procurado pela reportagem, o principal responsável pelo negócio, que deverá custar inicialmente R$ 35 milhões, Edilson Gomes, explicou que já há quase 150 empresários interessados em investir na construção e locação dos hangares.

“Nós iremos cotizar o local e fazer um condomínio de angares, sendo que a construção de cada espaço privativo dependerá de cada condômino, mas nós iremos fornecer toda a infraestrutura comum necessária”, afirmou.

A atual previsão é de que o projeto seja inaugurado em até seis meses, já que o investimento inicial servirá para a construção da pista, da portaria e da infraestrurura básica, além de parte do valor ter sido utilizado para a aquisição do terreno, que contemplará uma ambiciosa pista de 1.800 metros.

Já a homologação do empreendimento depende de trânsitos burocráticos, mas há a expectativa de que tudo esteja legalizado dentro do prazo de construção da obra, já que a escolha do local do empreendimento se deu também pela facilidade do trâmite jurídico.

“Nós achamos essa área que combina com o nosso desejo do aeroclube, que atende tecnicamente aos requisitos necessários para a instalação de um aeródromo, e que já tinha estudos do governo do Goiás em favor da implementação de um aeródromo na região”, explicou, ao lembrar que a destinação do imóvel “já está no plano diretor da cidade”.