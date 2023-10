Interdições na L2 Sul, nesta quarta, e no Sudoeste, na quinta-feira

Na quarta (11), a partir das 18h30, ocorrerá na Catedral Metropolitana de Brasília a Novena de Nossa Senhora Aparecida

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará interdições nas vias urbanas na próxima quarta (11) e quinta (12) em razão de eventos que ocorrerão na Catedral de Brasília e no Sudoeste.

Novena de Nossa Senhora Aparecida

Na quarta (11), a partir das 18h30, ocorrerá na Catedral Metropolitana de Brasília a Novena de Nossa Senhora Aparecida. O evento contará com público estimado de 4 mil pessoas que ficarão concentradas no estacionamento e nas adjacências de templo religioso.

Para a segurança dos participantes, as equipes de fiscalização do Detran realizarão o fechamento da via L2 Sul, na altura do acesso à via L2 Sul,. O trânsito de veículos será desviado para a via de ligação L2 Sul/Norte, conhecido como buraco do Tatuí, com previsão de liberação às 23h, desde que não haja riscos aos pedestres.

Corrida Pink For Life Run

Na próxima quinta (12), os agentes de trânsito farão interdições e o controle do trânsito no Sudoeste, para a segurança dos participantes da 7ª edição da corrida Pink For Life Run. Serão interditadas as duas faixas da direita na Via S1, altura da Rainha da Paz, e a primeira faixa da direita da 1ª Avenida do Sudoeste, no sentido Setor de Oficinas da região.

A largada será dada no Parque do Bosque do Sudoeste, às 17h, com percurso de 5 km e 10 km e previsão de encerramento às 20h. Os organizadores estimam que cerca de mil pessoas compareçam. As equipes de fiscalização farão um patrulhamento prévio para verificar as sinalizações ou possíveis falhas, garantindo a segurança dos esportistas. Além disso, os agentes controlarão o trânsito para melhorar a fluidez e coibir irregularidades.

*Com informações da Agência Brasília