Interdição em trechos da Epia começa nesta sexta (26) para manutenção de pontes

As interdições que serão feitas em trechos da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia/DF-003) começam esta sexta-feira (26). O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) fará uma manutenção nas pontes localizadas sobre o Córrego do Guará – na altura do km 21,2 da Epia – e está prevista para ser realizado em três dias. O início dos serviços está marcado para às 8h, com término às 16h.

Para realizar essa manutenção, a faixa à direita (no sentido Plano Piloto/Candangolândia) será interditada nesse horário.

No sábado (27), os trabalhos serão realizados das 10h às 16h e a intervenção acontecerá na faixa mais à direita (no sentido Candangolândia/Plano Piloto). No domingo (28), os serviços serão executados nesse mesmo horário e a interdição será em uma faixa da marginal (sentido Candangolândia/Plano Piloto).

Para realizar essa manutenção, serão investidos R$ 1,3 milhão. Tanto na Epia Norte quanto na Sul, circulam diariamente uma média de 100 mil veículos. O controle do trânsito será realizado pelos agentes de trânsito rodoviário do DER-DF.

“Este é um trabalho de rotina que realizamos para garantir o conforto e a segurança da população que trafega pelas obras de arte especiais ao longo das rodovias distritais”, diz o superintendente de obras do DER, Cristiano Cavalcante.”

*Com informações da Agência Brasília