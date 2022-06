Integrante do PCC é condenado por matar rival

A pena foi fixada em 18 anos de reclusão em regime inicial fechado. O réu não poderá recorrer em liberdade

Ontem (06), a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Planaltina obteve a condenação de Paulo Henrique da Silva Lacerda, conhecido como Paulo Matador, pelo assassinato de Paulo Matheus Araújo Elias da Silva.

A pena foi fixada em 18 anos de reclusão em regime inicial fechado. O réu não poderá recorrer em liberdade.

Os jurados aceitaram as duas qualificadoras apresentadas pela Promotoria de Justiça: motivo torpe (o crime foi motivado por vingança) e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima (Paulo Matheus estava dentro de casa e não poderia ter previsto o ataque).

O crime ocorreu em 21 de janeiro de 2021, em uma chácara na área rural de Planaltina. Paulo Henrique, que é integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), havia sido vítima de uma tentativa de homicídio praticada por Paulo Matheus, que pertencia ao Comando Vermelho. Para se vingar, Paulo Henrique planejou a morte do rival.

No dia do crime, Paulo Henrique foi até a residência da vítima, pulou o muro e entrou na casa. Como Paulo Matheus não estava, ele aguardou sua volta dentro do imóvel. Quando o homem chegou, foi alvejado por disparos de arma de fogo. Paulo Henrique fugiu do local.

Outros quatro envolvidos foram identificados posteriormente e denunciados. Os processos referentes a esses réus tramitam no Tribunal do Júri da cidade. Esse é o primeiro caso em Planaltina no qual a Promotoria de Justiça tem notícia do envolvimento de integrantes do PCC e do Comando Vermelho.