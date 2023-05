Instituto Reciclando o Futuro oferece atividades físicas gratuitas em várias regiões do DF

Interessados em participar podem preencher formulário via internet ou diretamente na sede da entidade que, neste sábado (27), promove aulão de zumba aberto à comunidade

Os amantes da dança estão convidados para o aulão de zumba que ocorre a partir das 9 horas deste sábado (27) no Instituto Reciclando o Futuro, na Quadra 102 Sul (Plano Piloto), próximo à estação do Metrô. Sob o comando da professora Matilde Faria, a dança é uma das diversas atividades oferecidas gratuitamente pela entidade.

“Seja com a dança ou com qualquer uma das nossas atividades nos polos regionais, o objetivo é integrar a comunidade e oferecer a possibilidade de as famílias cuidarem de sua saúde por meio de algo tão prazeroso como é o esporte”, destaca a presidente do Reciclando o Futuro, Mariana Faria.

O instituto nasceu no Bairro Santa Luzia, na Cidade Estrutural, há cerca de 10 anos, mas já atende pessoas em várias regiões do Distrito Federal. Na sede, na 102 Sul, estão disponíveis aulas de capoeira e jiu-jitsu; no Riacho Fundo II, em Brazlândia, em São Sebastião e em Sol Nascente há vagas para zumba, futebol, boxe, judô, krav magá e treino funcional.

Atualmente, mais de 520 alunos participam das aulas. “São atividades para todas as idades. Nosso objetivo é realmente criar oportunidades para que toda a família participe”, completa a gestora.

Mais projetos

O Reciclando o Futuro inaugurou, no ano passado, a Horta Comunitária Acessível. Seis canteiros adaptados somando 50 metros de plantio instalados na área aberta da sede do instituto. A organização não governamental iniciou o projeto com os objetivos de integrar e ensinar pessoas com deficiência, comunidade local e interessados a plantar, cultivar e colher essas hortaliças. Todos os sábados é possível fazer um tour pela plantação para conhecer os vegetais e saber como participar.

No fim de abril, ocorreu o Sarau de Arte Inclusiva, com música, poesia e performances artísticas. “Foi um encontro emocionante com experiências sensoriais para promover a inclusão às pessoas com deficiência visual”, frisa Mariana Faria. “Nos próximos meses teremos mais”, finaliza.

Atividades

Asa Sul

Capoeira

Terça e Quinta

Horário: 19h15 às 21h

Local: EQS 102/103 Lote B – Instituto Reciclando o Futuro

Jiu-Jitsu

Segunda e Quarta

18h às 18h45 – 7 a 10 anos

18h45 às 19h30 – 11 a 14 anos

19h30 às 21h – Adulto

Endereço: EQS 102/103 Lote B – Instituto Reciclando o Futuro

Brazlândia

Boxe

Segunda e Quarta

20h às 22h

Local: Setor de Chácaras 07 Lote 01 – Instituto Reciclando o Futuro

Riacho Fundo II

Zumba

Quarta e Sexta

19h às 20h30

Endereço: Quadra Coberta da QN 07

Futebol

Segunda, Quarta e Sexta

18h30 às19h30 – 7 a 11 anos

19h30 às 20h30 – 12 a 18 anos

Quadra de esporte da QN 34

Judô

Segunda e Quarta

8h às 9h – 7 a 12 anos

9h às 10h – 13 a 21 anos

17h às 18h – 7 a 12 anos

18h às 19h – 13 a 21 anos

Krav-Magá

Terça e Sexta

9h às 10h – 13 a 21 anos

10h às 11h – 7 a 12 anos

19h às 20h – 7 a 12 anos

20h às 21h – 13 a 21 anos

Local: Academia Workout – QN 9A Conjunto 1 Lote 03

São Sebastião

Capoeira

Quarta e Sexta

21h às 22h

Rua do Caic lote 361 setor tradicional

Dança

Terça e Quinta

15h às 17h – crianças

19h às 21h – adultos

Rua do Caic lote 361 setor tradicional

Futebol

Segunda

18h às 20h

Terça e Quinta:

7h30 às 9h30

Sexta

16h às 18h

Campo Central de São Sebastião

Judô

Terça e Quinta

8h30 às 10h

13h às 15h

Rua do Caic lote 361 setor tradicional

Krav-Magá

Terça e Quinta

15h10 às 17h10

Segunda e Quarta

18h30 às 20h30

Rua do caic lote 361 setor tradicional

Funcional

Sexta-feira

Horário: 19:00 ás 20:50

Local: Rua do Caic lote 361 setor tradicional

Sol Nascente Trecho 3

Dança

Terça e Quinta

9h30 às 11h

13h30 às 15h30

Chácara 84 CNJ I casa 31

Jiu-jitsu

Segunda e quarta:

9h30 às 11h

13h30 às 15h30

Chácara 84 CNJ I casa 31

Futebol

Segunda e quinta

19h às 22h – 7 a 17 anos

Quadra de esportes da Chácara 84