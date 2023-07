Instituto Neoenergia abre inscrições para programa que fortalece iniciativas sociais em Brasília

A ação oferece oito meses de mentoria às ONGs e distribuirá até R$ 120 mil entre as instituições vencedoras

O Instituto Neoenergia está com inscrições abertas em Brasília até 31 de julho para o Programa de Aceleração Social Impactô ODS. Serão selecionadas até 18 organizações que vão receber mentoria de oito meses e recursos de até R$ 120 mil distribuídos entre todas as vencedoras. Os detalhes do edital estão disponíveis aqui.

A iniciativa, em parceria com o Instituto Ekloos, tem o objetivo de promover o desenvolvimento de organizações da sociedade civil e de negócios sociais que atuam para assegurar a dignidade das pessoas e a sustentabilidade do planeta. Para participar, as instituições devem ser de localidades onde a Neoenergia está presente nas áreas de negócio de geração, transmissão e distribuição de energia, incluindo o Distrito Federal e os seguintes estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

“Os treinamentos são uma oportunidade de fortalecimento para as organizações, uma vez que são compartilhadas novas metodologias e perspectivas associadas ao Terceiro Setor. Nas últimas edições do programa, observamos uma evolução significativa dos participantes. As capacitações colocam em prática o aprendizado adquirido. Assim, os gestores estabelecem novas pontes para o desenvolvimento sustentável”, afirma Renata Chagas, diretora-presidente do Instituto Neoenergia.

A executiva lembra que os negócios sociais e ONGs interessados em participar devem realizar atividades alinhadas a pelo menos um dos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU): ODS1 – Erradicação da Pobreza e/ou ODS15 – Vida Terrestre. Com o suporte da equipe de mentores, que inclui líderes voluntários da Neoenergia, os projetos passarão por um diagnóstico inicial, seguido por uma trilha de desenvolvimento nas áreas de gestão, projetos, marketing, tecnologia e negócios.