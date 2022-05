Instituto acolhe população em situação de rua

Além de oferecer alojamento, a instituição oferta também sopa durante a noite para aquecer ainda mais os acolhidos

Com o avanço do frio no Distrito Federal, o Instituto Reciclando o Futuro passou a acolher temporariamente a população em situação de rua da capital. “Mais que um gesto de solidariedade ou de amor, trata-se de dar dignidade e proteção às pessoas”, destaca Renata D’Aguiar, fundadora do projeto.

Por enquanto, o instituto está disponibilizando sua sede para acolher até 40 pessoas a partir desta semana. “Ficamos completamente sensíveis e preocupados com o frio que assola o Distrito Federal nesta semana e afeta, principalmente, esse público”, completa D’Aguiar.

Além de oferecer alojamento, a instituição oferta também uma sopa durante a noite para aquecer ainda mais os acolhidos. Todo esse trabalho começou na noite de ontem. O problema é que, sem muito recurso em caixa, o Reciclando o Futuro não sabe até quando vai conseguir permanecer com a iniciativa.

A partir das 18 horas, o local está disponível para acesso dos cidadãos, que podem permanecer até as 8 horas do dia seguinte. “Uma vida foi perdida em São Paulo por conta dessa frente fria. Isso não pode voltar a ocorrer”, lamenta Renata D’Aguiar.

Alguns colchonetes já foram arrecadados e utilizados, mas precisa-se de mais. Enquanto isso, o tatame utilizado para as atividades esportivas gratuitas do instituto é o principal espaço utilizado. De acordo com a idealizadora, o objetivo é tornar o espaço o mais confortável possível.

O banheiro do local também está à disposição para asseio e higiene pessoal. No entanto, produtos como sabonete, papel higiênico, shampoo, condicionador e pasta de dente estão quase no fim. “Quem puder deixar esse material aqui, ou travesseiros e cobertores, ajudaria imensamente.

Instituto Reciclando o Futuro

Endereço: Entrequadra 102/103 Sul (Atrás do Centro Empresarial São Francisco). Próximo à Estação 102 Sul do Metrô – Asa Sul

Contato: (61) 99192-0316

Colabore:

Colchonetes

Travesseiros

Cobertores

Papel higiênico

Sabonete

Shampoo

Condicionador

Creme dental