Instalação de 82,5 mil luminárias de LED moderniza a iluminação pública do DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) já instalou 82.592 luminárias de LED em todas as 35 regiões administrativas apenas nos primeiros meses de 2024. A ação integra o Programa de Modernização da Iluminação Pública, iniciado em janeiro, sob responsabilidade da CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes), com um investimento total de R$ 300 milhões.

Atualmente, o Distrito Federal conta com 324.573 luminárias distribuídas em 262 mil postes. O objetivo do governo local é substituir todas as lâmpadas convencionais – de vapor de sódio – por modelos LED, que apresentam maior eficiência, durabilidade e sustentabilidade, além de consumirem cerca de 50% menos energia.

Segundo o coordenador de Telegestão da CEB IPes, Gleison Fabiano Sousa Salvador, esta é a maior ofensiva da companhia desde o início do programa. “Antes da metade do ano já superamos mais que o dobro do nosso melhor desempenho anterior, que foi em 2023, com cerca de 35 mil trocas realizadas”, afirma.

As regiões que mais receberam as novas luminárias até o momento foram Plano Piloto, Ceilândia, Gama, Taguatinga e Park Way. A escolha das localidades seguiu um mapeamento técnico, com base em um mapa de calor que identificou áreas críticas em necessidade de manutenção da iluminação pública.

A substituição contempla ruas, avenidas, rodovias, espaços públicos e áreas em processo de regularização. O objetivo é melhorar a visibilidade para pedestres e motoristas, reduzindo acidentes de trânsito e a criminalidade. “A CEB IPes atua em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, pois entende que um ambiente bem iluminado é fundamental para a segurança da população”, destaca Salvador.

Para dar conta da meta de cobertura total ainda em 2024, as equipes da CEB IPes passaram a operar em turnos estendidos, inclusive aos finais de semana. “É um serviço simples, mas com um planejamento exigente. Começamos com o levantamento da área, projetamos a quantidade de luminárias e enviamos as equipes para fazer a substituição”, explica o coordenador.

Além das trocas convencionais, o programa também prevê a substituição de lâmpadas de baixa eficiência instaladas entre 2017 e 2020. Esses modelos antigos, segundo a CEB IPes, não têm o mesmo desempenho das tecnologias mais recentes.

As novas luminárias têm vida útil de até 60 mil horas – quase o dobro das convencionais – e dez anos de garantia. Também oferecem maior resistência, já que não utilizam filamentos metálicos nem vidro, e proporcionam melhor qualidade de luz: o Índice de Reprodução de Cor (IRC) é de 70, frente aos 20 das lâmpadas de vapor de sódio.

Com consumo menor e maior durabilidade, a modernização da iluminação pública no DF avança como uma medida de impacto direto na segurança, economia de energia e preservação ambiental.

Com informações da Agência Brasília