Inscrições para vagas remanescentes nos CILs encerram neste domingo (6)

Há opções de cursos gratuitos de inglês, francês, alemão, japonês e espanhol para comunidade em geral e alunos da rede pública que perderam o período de matrículas

As inscrições das vagas remanescentes dos centros interescolares de línguas (CILs) encerram neste domingo (6), com opções de cursos de inglês, francês, alemão, japonês e espanhol. Interessados devem se inscrever neste link para concorrer a uma vaga.

Podem participar estudantes da rede pública, ou que não foram contemplados ou que perderam o período de matrículas, alunos da rede privada e a comunidade em geral. Quem for selecionado terá o nome divulgado na próxima terça-feira (8).

No DF, há 17 CILs. Veja aqui quais idiomas cada um deles oferta.

Cada candidato poderá se inscrever para um único CIL, com até três opções de idioma, desde que haja vaga remanescente no nível e turno desejado. No momento da inscrição o interessado deve informar o CPF do candidato à vaga. Estudantes devem optar por cursos em turno contrário ao da matrícula na escola de origem.

Caso conquiste a vaga, o estudante deve apresentar a seguinte documentação:

→ Original e cópia da Certidão de Nascimento ou identidade do estudante;

→ CPF do estudante;

→ Duas fotos 3×4;

→ Comprovante de residência;

→ Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH (conforme lei distrital nº 4.379/2009);

→ No ato da matrícula do estudante menor de idade, o responsável deverá apresentar os seguintes documentos pessoais: Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF).

As matrículas devem ser efetivadas entre os dias 9 e 11 de agosto, presencialmente nas secretarias das unidades dos CILs.

Com informações da Agência Brasília