Inscrições para projeto Mulheres Criativas vão até segunda-feira (11)

Será dada preferência a residentes nas regiões de Ceilândia e Sol Nascente, pessoas em situação de vulnerabilidade social, beneficiários do seguro-desemprego, desempregados ou trabalhadores informais

Pessoas de Ceilândia e do Sol Nascente interessadas em participar dos cursos do projeto Mulheres Criativas e Empreendedoras, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), têm até segunda-feira (11) para se inscrever. São 250 vagas, e as inscrições podem ser feitas no site da Sedet.

Entre os cursos oferecidos, estão Informática, Recepcionista, Extensão de cílios/Design de sobrancelhas e Corte e costura (básico e intermediário), distribuídos nos turnos matutino e vespertino. A pré-matrícula seguirá ordem de inscrição, com os resultados divulgados a partir do dia 12 deste mês.

Será dada preferência a residentes nas regiões de Ceilândia e Sol Nascente, pessoas em situação de vulnerabilidade social, beneficiários do seguro-desemprego, desempregados ou trabalhadores informais. Uma vez selecionada e matriculada, a pessoa receberá certificação de acordo com critérios de frequência mínima e aproveitamento do curso.

A iniciativa busca promover a inclusão e qualificação profissional, priorizando mulheres, jovens, pessoas com deficiência, migrantes e demais minorias, fortalecendo o acesso ao mercado de trabalho. O início das atividades está previsto conforme o cronograma estabelecido, e os detalhes sobre a documentação necessária e demais informações podem ser encontrados no site da Sedet.

Confira o edital e as datas dos cursos.

Faça sua inscrição aqui.

*Com informações da Agência Brasília