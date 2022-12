Inscrições para os CIL’s vão até a próxima segunda (19)

Os cadastros devem ser feitos virtualmente no site da Secretaria de Educação. As aulas irão começar no primeiro semestre do ano que vem

Gabriel de Sousa

[email protected]

Se encerra, nesta próxima segunda-feira (19), o prazo de inscrições para os Centros Interescolares de Línguas (CIL’s). As solicitações de cadastro devem ser feitas no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

Com 17 unidades espalhadas pelas regiões administrativas do Distrito Federal, os CIL’s são uma ótima oportunidade de ensino de língua estrangeira para os estudantes que não possuem condições de pagar um cursinho superior. A partir do primeiro semestre de 2023, os novos alunos poderão ter acesso, de forma gratuita, a cursos de inglês, espanhol, francês e japonês.

Para se candidatar a uma vaga nos CIL’s, os estudantes devem estar, no ano que vem, acima do sexto ano do ensino fundamental, no ensino médio ou no segundo e terceiro segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para não atrapalhar os horários do ensino básico, as aulas dos cursos de língua estrangeira são aplicadas no turno contrário do currículo escolar principal do aluno.

Os documentos que precisam ser anexados no momento das inscrições são a carteira de identidade e CPF do estudante; duas fotos 3×4, um comprovante de residência e uma declaração de escolaridade atualizada. Se o aluno for menor de 18 anos, ele também terá que enviar o RG e o CPF do seu responsável legal.

É importante ter atenção com as datas, já que a matrícula pode ser cancelada caso não haja uma efetivação até a próxima segunda-feira. O resultado da primeira chamada, onde constará o nome dos estudantes beneficiados, será divulgado no dia 13 de janeiro, cabendo ao estudante comparecer à unidade do CIL em que foi contemplado entre os dias 16 e 18 de janeiro.

Haverá também uma lista de segunda chamada, prevista para ser publicada no dia de 20 de janeiro, cabendo aos estudantes se matricularem presencialmente no CIL escolhido entre os dias 23 e 25 de janeiro. Caso o estudante não compareça na unidade para efetivar o cadastro no prazo determinado, ele perderá a sua vaga.

Uma oportunidade de transformação

A oportunidade de um curso gratuito no CIL de Planaltina foi uma oportunidade única para Gabrielle Neves, 18 anos, que ontem comemorou com seus colegas a sua formatura em inglês na turma noturna da unidade. Por ser o seu idioma preferido e devido a sua importância para o mercado de trabalho, a jovem, motivada pela sua mãe, aproveitou a oportunidade para se inscrever no curso gratuito em 2020.

Em apenas dois anos de estudos, Gabrielle avalia que a sua fluência e escrita na língua inglesa foram aprimoradas, abrindo os seus horizontes para as novas oportunidades que o idioma a fornece. “O CIL foi muito importante para eu alcançar esse nível. Foi muito bom porque, depois de anos aprendendo sozinha, eu tive esse foco”, explica.

A jovem de Planaltina destaca a qualidade dos professores e do ensino oferecido pelo CIL, e avalia que a inscrição nos cursos é importante para o desenvolvimento dos jovens para o futuro. Segundo ela, o conhecimento conquistado nas aulas gratuitas pode ser útil para novos projetos futuros.

“É importante porque dá uma condição para os alunos que não podem pagar um ensino, dando uma base melhor. Se a pessoa achar que ainda precisa de mais e ainda tiver essa condição, dá para pagar um cursinho pago. Mas o CIL ajuda muito por te dar uma base antes”, conclui a estudante.