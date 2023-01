Inscrições para o primeiro concurso do Iprev vão até 8 de fevereiro

O certame prevê 85 vagas para o cargo de analista previdenciário, com remuneração inicial de R$ 6.760 e jornada de 40 horas semanais

Interessados no primeiro concurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) devem ficar atentos pois as inscrições se estendem apenas até o dia 8 de fevereiro. O certame prevê 85 vagas para o cargo de analista previdenciário, com remuneração inicial de R$ 6.760 e jornada de 40 horas semanais.

Das 85 vagas, 65 são para preenchimento imediato e 20 para formação de cadastro reserva. As ofertas são para os cargos de especialistas em atuária, investimentos e previdenciário. As inscrições podem ser feitas neste link. As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 12 de março,tendo como banca responsável o Instituto Quadrix. A publicação do resultado final e da homologação do concurso público está prevista para 30 de maio.

Segundo o titular da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), Ney Ferraz, o primeiro concurso para a carreira previdenciária do DF é um grande marco. “Essa gestão está preocupada também com o futuro. Por isso, é importante contarmos com um corpo técnico efetivo que trabalhe com transparência e dedicação para termos uma previdência fortalecida”, afirma.

O diretor-presidente do Iprev-DF, Paulo Ricardo Andrade Moita, lembra que a carreira Atividades Previdenciárias foi criada pela atual gestão. “Este é o primeiro concurso público da história do instituto, que em junho de 2023 comemora 15 anos”, destaca. “Esta nova força vai aprimorar a atenção aos servidores titulares de cargos efetivos ativos e inativos, bem como aos pensionistas”.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília