Inscrições para o Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação vão até 31 de julho

Incentivar e reconhecer pesquisas e ações de desenvolvimento tecnológico é o objetivo do Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação, promovido pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), que chega à terceira edição. Este ano serão R$ 157 mil distribuídos em premiações entre R$ 2 mil e R$ 12 mil para pesquisadores, servidores, startups, estudantes e profissionais de comunicação. Os trabalhos podem ser inscritos até 31 de julho pelo Sistema de Informação e Gestão de Projetos – SIGFAP.

“Esse é um prêmio maravilhoso que premia em oito categorias startups aceleradas ou não, pesquisadores, destaques, bolsistas, servidores e comunicadores. Além de um belo troféu de reconhecimento desse trabalho, tem também uma premiação em dinheiro que chega até R$ 12 mil. Então é um grande incentivo para a gente continuar animando esse ecossistema de inovação do DF”, define o presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.

Ao todo, a premiação é dividida em oito categorias. Batizada de Pesquisador Inovador, a categoria é voltada para pesquisadores com título de doutorado há mais de cinco anos que tenham gerado inovação para o setor produtivo ou público. Há outra específica para alunos do ensino médio, Estudante Destaque. Startups aceleradas ou não sediadas no DF podem concorrer a Startup Inovadora.

Dentro da administração pública, há duas categorias. A primeira delas é Servidor Destaque, para os servidores da lotados na FAPDF responsáveis por otimizar processos. A outra é a Iniciativa GovTech, para ecossistemas de órgãos públicos da administração direta e indireta que aplicam inovação e tecnologia em processos e serviços públicos. A última categoria é direcionada a bolsista de Iniciação Científica e Tecnológica com bolsas da FAPDF.

Cada categoria tem requisitos específicos para a inscrição que podem ser consultados no edital. Os trabalhos serão selecionados entre 1º de agosto e 16 de setembro. O resultado preliminar será divulgado em 23 de setembro e o resultado final em 24 de outubro. A entrega dos prêmios está prevista para novembro.

*Com informações da FAPDF