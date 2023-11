Inscrições para estágio remunerado no GDF são prorrogadas

Do total de vagas, 10% serão destinados às pessoas com deficiência e 30% para pessoas autodeclaradas negras ou pardas

Já imaginou ter a oportunidade de trabalhar em algum órgão governamental? Caso sim, a hora chegou. As inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado no Governo do Distrito Federal (GDF) foram prorrogadas até o dia 30 deste mês. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad-DF), junto à Universidade Patativa do Assaré (UPA). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas neste site.

O objetivo é formar cadastro reserva para vagas futuras. Desta forma, aqueles que forem selecionados serão ranqueados conforme a nota obtida e, posteriormente, podem ser convocadas para uma vaga. Todos os candidatos concorrerão às oportunidades lotadas no Plano Piloto, porém, no ato da inscrição, também podem escolher uma segunda região administrativa da sua preferência. O candidato deve ainda informar o curso de formação e o semestre. Do total de vagas, 10% serão destinados às pessoas com deficiência e 30% para pessoas autodeclaradas negras ou pardas.

‌“O nosso intuito com o programa de estágio é a inserção do estudante no mercado de trabalho. Recebemos alguns que nunca trabalharam, nunca tiveram uma oportunidade profissional. E o estágio é um lugar de aprendizado em que o estudante será preparado para desempenhar funções e tarefas importantes”, afirma a coordenadora de Acompanhamento de Contratos Especializados da Seplad-DF, Cibely Carvalho.

‌Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de nível médio regular, de educação de jovens e adultos (EJA) e de nível superior, em 69 cursos. Também é necessário ter 16 anos ou mais na data de contratação, ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, e mais.

‌A bolsa-auxílio será de R$ 715 para os candidatos de nível superior e de R$ 548 para os demais. O auxílio transporte corresponderá a R$ 11,00 por dia estagiado e será pago juntamente com a bolsa-auxílio. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais.

‌O processo seletivo consiste em uma prova objetiva online composta por 30 questões de múltipla escolha. Os temas abordados serão língua portuguesa, noções de informática, matemática e, no caso do nível superior, também serão cobrados conhecimentos gerais e atualidades.

Quem já foi contemplada com uma vaga no programa de estágio do GDF foi a estudante Anne Simões, 22 anos, que teve pode atuar na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF). Durante dois anos, ela exerceu tarefas administrativas e de suporte de computadores. “O ambiente saudável transformou minha vida profissional. Aprendi muito sobre diagnosticar o problema do computador e assim consegui até fazer trabalhos particulares”, conta ela, que estuda para ser concursada. “Tenho um sonho de me tornar servidora pública e estou focada em entrar na empresa.”

‌Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones: (88) 3512-2450 WhatsApp e 0800 591 8710.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília