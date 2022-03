Uniformes escolares da rede pública tem modificações publicadas em Diário Oficial

De acordo com a publicação, durante o ano letivo de 2022, será permitido o uso dos dois tipos de uniformes, os novos e os antigos modelos

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (21) anunciou a nova modelagem

dos uniformes dos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

De acordo com a publicação, durante o ano letivo de 2022, será permitido o uso dos dois tipos de uniformes, os novos e os antigos modelos, e a partir de 2023, somente poderá ser utilizado o modelo estabelecido.

Dentre as especificações, no lado esquerdo de quem veste, estampa do Brasão do Distrito Federal, com as medidas de 4,0 cm x 4,7 cm ou 7,00 cm x 8,30 cm, conforme tamanho da peça; e, logo abaixo, o nome da Unidade Escolar e respectiva Coordenação Regional de Ensino.