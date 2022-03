Detran lança Programa Habilitação Social 2022 nesta segunda (21)

Na ocasião, serão entregues a permissão para dirigir a alguns beneficiários que concluíram o processo de obtenção da habilitação e a CNH para quem concluiu o processo de renovação ou adição de categoria

O Programa Habilitação Social 2022 é lançado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) nesta segunda-feira (21). Serão entregues a permissão para dirigir para alguns beneficiários que concluíram o processo de obtenção da habilitação e a Carteira Nacional de Habilitação para aqueles que concluíram o processo de renovação ou adição de categoria.

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), parceiras do Detran no programa, participarão do evento onde cinco mil pessoas foram beneficiados do programa.

Serviço

Evento: Lançamento do Programa Habilitação Social 2022

Data: hoje (21 de março)

Horário: 10h

Local: Auditório do Detran Sede