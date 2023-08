Inscrições para estágio na Defensoria Pública vão até 1º de setembro

Os interessados podem acessar o novo cronograma do processo seletivo e se inscrever por meio do site da Super Estágios

As inscrições para a seleção de estagiários de direito que desejam atuar na Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) foram prorrogadas até 1º de setembro. Os interessados podem acessar o novo cronograma do processo seletivo e se inscrever por meio do site da Super Estágios.

As provas presenciais serão aplicadas na nova data de 17 de setembro, no período vespertino, com a divulgação do gabarito preliminar prevista para 3 de outubro. A publicação do resultado preliminar e da classificação no certame será em 24 de outubro. O resultado final, por sua vez, sai em 20 de novembro.

São 500 vagas para lotação nos diversos Núcleos de Assistência Jurídica (NAJs) da DPDF, sendo 400 para ensino superior (do 6º ao 8º semestre) e 100 para pós-graduação (a partir do 1º período), além da formação de cadastro reserva.

*Com informações da Agência Brasília