Inscrições para Educação de Jovens e Adultos terminam neste domingo (10)

Os interessados podem se inscrever no site da Secretaria de Educação. O resultado será divulgado no dia 22 de julho

Jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental e médio têm até este domingo (10) para se inscrever no programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições podem ser feitas online, por meio do site da Secretaria da Educação.

O resultado das vagas será divulgado em 22 de julho, a partir das 18h, no site da secretaria e também na Agência Brasília. O início das aulas está previsto para o segundo semestre deste ano, em 1º de agosto.

A EJA é destinada a maiores de 15 anos que deixaram de concluir o ensino fundamental e maiores de 18 que não finalizaram o ensino médio. As inscrições podem ser feitas para o primeiro e o segundo segmentos, que correspondem aos anos iniciais e finais do ensino fundamental, e para o terceiro segmento, equivalente ao ensino médio. As 14 coordenações regionais de ensino da rede pública do DF oferecem todos os segmentos.

Matrícula

Após a divulgação do resultado, as matrículas poderão ser feitas entre os dias 25 e 29 de julho no site da Secretaria de Educação. Os contemplados deverão apresentar os seguintes documentos:

– Identidade

– CPF

– Duas fotos 3 x 4

– Comprovante de residência

– Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou Histórico Escolar

– No caso de estudantes menores de idade, também será indispensável a apresentação da identidade e CPF do responsável.

O candidato que não fizer a matrícula no período estipulado perderá a vaga e ficará sujeito à disponibilidade de vagas remanescentes, que serão ofertadas a partir do primeiro dia de aula, diretamente na secretaria das unidades escolares.

Com informações da Agência Brasília