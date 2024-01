Inscrições para concurso da área de extensão rural são prorrogadas

Ao todo, serão 126 vagas para diversos cargos, sendo 35 de caráter imediato e 91 para cadastro de reserva. As vagas são para níveis médio e superior, com salários de R$ 4.766,69 a R$ 6.310,06

O prazo para inscrições no concurso público da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) foi prorrogado para 7 de fevereiro. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), a banca organizadora do certame.

O novo período para solicitação de isenção de taxa vai desta quarta-feira (10) ao dia 15 deste mês. Ao todo, serão 126 vagas para diversos cargos, sendo 35 de caráter imediato e 91 para cadastro de reserva. As vagas são para níveis médio e superior, com salários de R$ 4.766,69 a R$ 6.310,06, mais acréscimos de vantagens previstas no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Cargos

Para os cargos de extensionista rural de nível superior, as vagas são para economista doméstica, engenharia agronômica e médico-veterinário. Em nível médio, as vagas contemplam as áreas de agroindústria e agropecuária, além de assistente administrativo.

Já para técnico especializado de nível superior, as áreas de atuação são de administração, ciências econômicas, contabilidade, direito e tecnologia da informação. A divulgação do local de realização das provas do concurso será feita em 4 de março, e as provas estão previstas para 10 e 17 do mesmo mês. Os resultados serão divulgados em 14 de junho.

Para os cargos de nível superior, as provas serão aplicadas nas modalidades objetiva e discursiva; para nível médio, serão provas objetivas e redação. Em ambos os casos, todas as etapas do concurso serão desenvolvidas no Distrito Federal.

Os candidatos que ingressarem no quadro de pessoal da Emater-DF serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e farão jus aos direitos, às vantagens e às obrigações previstas em lei, reguladas em acordo coletivo de trabalho e em normas administrativas internas da empresa.

Faça sua inscrição por meio deste link.

Cronograma

→ Solicitação de taxa de isenção: desta quarta (10) ao dia 15 deste mês

→ Último dia de inscrição: 7/2

→ Último dia para o pagamento da taxa: 9/2

→ Provas: 10 e 17/3.

As informações são da Agência Brasília