GDF abre crédito suplementar para nomeação de médicos

Investimento de quase R$ 11 milhões será utilizado para contratações de aprovados no último concurso público, realizado em 2022

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Decreto nº 45.388, abriu crédito suplementar no valor de R$ 10.963.223 ao Fundo de Saúde do Distrito Federal. O valor será utilizado para novas contratações de médicos aprovados no último concurso público da Secretaria de Saúde (SES-DF), realizado em 2022.

O reforço na dotação orçamentária tem como objetivo adequar a força de trabalho da SES-DF à demanda de saúde do DF. O concurso para profissionais da área de medicina ofereceu 230 oportunidades para diversas especialidades, com salários que variam de R$ 6 mil a R$ 12 mil.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, reforça que a nomeação fortalecerá o quadro médico e auxiliará na prestação de serviços à comunidade: “A nomeação é um passo significativo e servirá para fortalecermos nosso quadro, visando a uma prestação de serviços mais eficiente para atender às necessidades da população do Distrito Federal”.

As principais áreas beneficiadas serão as especialidades de cirurgia, ortopedia, ginecologia, otorrinolaringologia e radiologia – diagnóstico por imagem. “Nós esperamos que isso reflita em um melhor atendimento a população do DF e Entorno”, ressalta o subsecretário de Gestão de Pessoas, João Eudes Filho.

Posse online

Na SES-DF, candidatos nomeados têm até 30 dias para tomar posse, a contar da data da nomeação. O primeiro passo é fazer perícia médica e reunir toda a documentação exigida – que deve ser enviada, por meio do sistema de peticionamento eletrônico, ao Núcleo de Admissão e Movimentação (Nuam) da SES-DF.

Após a análise dos documentos, o núcleo entrará em contato por e-mail ou WhatsApp para agendar a posse virtual. Todas as informações sobre a documentação exigida e os prazos podem ser consultadas aqui.

*Com informações da Secretaria de Saúde