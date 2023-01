Inscrições para a primeira temporada de cursos em EaD vão até o dia 23

Escola de Governo oferece diferentes capacitações na modalidade Ensino a Distância; aulas começam no dia 30

Com a grande procura do público pelos cursos de verão, a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) já está com as inscrições abertas para a primeira temporada de capacitações da modalidade de Educação a Distância (EaD) deste ano. Serão oferecidos 19 cursos autoinstrucionais, com aulas que começam no dia 30 deste mês.

As capacitações, com carga horária diversificada, têm como público-alvo os servidores do Governo do Distrito Federal (GDF). As inscrições podem ser feitas até o dia 23, pelo site da Egov.

Além das 19 turmas de EaD, a instituição oferece aos servidores sete palestras do Programa de Atenção Materno Infantil (Proamis). Entre as temáticas abordadas, estão Alimentação da gestante e da lactante, Alterações fisiológicas na gravidez e Importância do acompanhamento, crescimento e desenvolvimento da criança.

Cursos oferecidos

→Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

→Atendimento ao público

→Desenvolvimento de competências gerenciais

→Educação a Distância – conceitos, histórico e panorama

→Ética – uma questão de escolha

→Formação de formadores

→Formação em ouvidoria

→Gestão da qualidade

→Gestão de processos

→Gestão do conhecimento

→Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Mrosc) – Módulo: Manual Mrosc-DF

→Metodologia de análise e solução de problemas

→Norma Regulamentadora 32 (NR 32)

→Produtividade e melhoria do clima organizacional

→Transparência, ética e controle social

Serviço

Cursos em EaD da Egov

– Período de realização: do dia 30 deste mês a 2 de março

– Inscrições até o dia 23, pelo site da Egov

Com informações da Agência Brasília