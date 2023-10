Inscrições para a 1ª etapa do 2ª ciclo do QualificaDF Móvel vão até quarta

São 880 vagas e a oportunidade é gratuita. Interessados poderão se inscrever no site da Sedet ou nas agências do trabalhador do DF

As inscrições para a primeira etapa do segundo ciclo de 2023 do QualificaDF Móvel estão nos últimos dias. Quem deseja concorrer a uma das 880 vagas em dez cursos de capacitação profissional tem até esta quarta-feira (18) para preencher a candidatura no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) ou em uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Nesta edição, as unidades móveis da qualificação promovida pelo Governo do Distrito Federal (GDF) estarão no Gama, em Santa Maria, na Estrutural e em Ceilândia (P Norte). Cada uma das regiões administrativas conta com 220 chances para os turnos matutino (8h às 12h) e vespertino (14h às 18h). Todos os cursos têm carga horária de 80 horas/aula.

Há chances na área administrativa (auxiliar administrativo), informática (operador de microcomputadores e manutenção de celular), construção (eletricista predial), vendas (atendente de farmácia), beleza (design de sobrancelhas, maquiagem profissional e barbeiro) e visual (design gráfico).

“O programa tem como objetivo levar oportunidade para as pessoas que não têm condições, por exemplo, de pagar uma passagem para ir assistir aos cursos numa sala física e vão para a unidade móvel”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes. “Em cada carreta, ofertamos cinco cursos. São 110 pessoas por período em cada unidade e 880 qualificadas todos os dias.”

Para concorrer às vagas, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro em situação regular no país, ser maior de 16 anos, beneficiário do seguro desemprego, desempregado, trabalhador informal ou cidadão idoso de até 70 anos e residir, preferencialmente, nas regiões administrativas ou macroterritórios onde as unidades móveis estarão instaladas.

O resultado da efetivação da pré-matrícula e a convocação dos candidatos para o início das atividades serão divulgados a partir de quinta-feira (19). Em primeira chamada, será convocado o dobro de candidatos para o preenchimento do número de vagas, ficando garantida a oportunidade para os primeiros 880 a entregarem a documentação nas agências do trabalhador até o dia 23. Mais informações no edital.‌

Confira os cursos disponíveis em cada uma das regiões

Santa Maria (QR 516, Conjunto A, atrás do Centro de Educação Infantil 416-516)

→ Design de sobrancelhas (48, sendo 24 do turno matutino e 24 do vespertino)

→ Maquiagem profissional (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Eletricista predial (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Atendente de farmácia (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Operador de microcomputadores – informática básica (28; 14 no matutino e 14 no vespertino)

‌Gama (Setor Sul, Quadra 2, Bloco A, em frente à Feira de Hortifruti)

→ Design de sobrancelhas (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Maquiagem profissional (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Barbeiro (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Auxiliar administrativo (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Design gráfico (28; 14 no matutino e 14 no vespertino)

‌Estrutural (AE 9, Setor Central, no estacionamento do Creas)

→ Design de sobrancelhas (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Maquiagem profissional (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Auxiliar administrativo (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Atendente de farmácia (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Operador de microcomputadores – informática básica (28; 14 no matutino e 14 no vespertino)

Ceilândia (Setor QNP 19 de Ceilândia Norte, próximo à Praça da Bíblia)

→ Auxiliar administrativo (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Design de sobrancelhas (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Maquiagem profissional (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Manutenção de celular (48; 24 no matutino e 24 no vespertino)

→ Operador de microcomputadores – informática básica (28; 14 no matutino e 14 no vespertino).

Com informações da Agência Brasília