Inscrições em cursos gratuitos de profissionalização terminam neste domingo

Projeto Qualifica DF Móvel está com 880 vagas abertas para capacitações em Samambaia, Riacho Fundo II, Recanto das Emas e Planaltina

As inscrições em cursos gratuitos de qualificação profissional do projeto Qualifica DF Móvel terminam neste domingo (25). São 880 vagas em capacitações nas áreas de auxiliar administrativo, administração de serviços hospitalares, design gráfico, auxiliar de recursos humanos e atendente de call center.

Quem quiser participar pode se inscrever pelo site da Secretaria de Trabalho do Distrito Federal (Setrab), por meio do preenchimento de formulário eletrônico neste link. Ou ir presencialmente a algumas das 14 agências do trabalhador.

O projeto Qualifica DF Móvel oferece capacitações profissionais à população de forma itinerante, com duração de 80h/aula, nos turnos matutino (das 8h às 12h) e vespertino (das 14h às 18h). Nesta edição, os cursos serão realizados em Samambaia, Riacho Fundo II, Recanto das Emas e Planaltina.

O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos serão divulgados no site da Setrab. A data prevista para o início das atividades é 4 de janeiro de 2023.

Confira aqui o quadro de vagas de acordo com as cidades e os cursos oferecidos. Neste link, acesse o edital de chamamento público.

Com informações da Agência Brasília