Inscrições de práticas exitosas do Programa Saúde na Escola vão até 19 de maio

O Fórum de Experiências Exitosas do Programa Saúde nas Escolas (PSE) será realizado no dia 5 de junho de 2025 e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), em parceria com a Secretaria de Saúde, emitiu um convite a educadores, profissionais de saúde e gestores escolares a participar do evento, que pretende valorizar práticas bem-sucedidas no campo da saúde escolar, promovendo o intercâmbio de experiências entre escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e demais atores envolvidos na promoção da saúde no meio educacional.

Durante o fórum, serão compartilhadas iniciativas que contribuíram de forma significativa para o bem-estar físico, mental e social de estudantes e comunidades escolares. Para isso, está disponível, até 19 de maio, o Cadastro de Experiências Exitosas, que permite que escolas, UBSs, regionais de ensino ou regiões de saúde inscrevam quantas experiências quiserem. Os relatos enviados comporão um portfólio colaborativo, que poderá inspirar novas práticas e ser utilizado como base para os próximos biênios do programa.

Faça a submissão do seu trabalho aqui.

A proposta é inspirar novas ações e fortalecer o planejamento conjunto entre as instituições para o biênio 2025/2026. A participação no evento é aberta ao público, e a organização reforça o convite, especialmente, aos membros do Grupo de Trabalho Intersetorial Regional (GTI-R) para que se inscrevam como ouvintes.

As inscrições para a participação no evento também já estão abertas por meio de formulário online. O edital completo do fórum, com regras para submissão e cronograma, já está disponível e também foi divulgado por meio do processo SEI nº 00060-00202782/2025-62.

A iniciativa representa um importante espaço de valorização das boas práticas desenvolvidas nas pontas e de fortalecimento da política intersetorial de promoção à saúde no DF. Participe, compartilhe sua experiência e ajude a construir, coletivamente, um ambiente escolar e uma vida mais saudável para nossos estudantes.

*Com informações da Agência Brasília