Inscrições abertas para passeio ciclístico em Vicente Pires no domingo (26)

Ação promovida pelo Detran tem limite de 500 vagas; concentração está marcada para as 7h, em frente à administração da cidade

No próximo domingo (26), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) promoverá, com apoio da Administração Regional de Vicente Pires, a nona etapa do Circuito de Passeio Ciclístico do Detran – evento criado para percorrer diferentes regiões administrativas (RAs) do DF. Com concentração marcada para as 7h em frente à administração da cidade, o passeio tem saída prevista para as 9h.

Para participar, basta preencher o formulário disponível neste link. As inscrições são gratuitas e limitadas a 500 vagas. Os inscritos receberão uma “sacochila” contendo pulseira refletiva e materiais educativos. Também haverá palestras e manutenção básica de bicicletas no local.

O circuito tem como objetivo estimular a utilização da bicicleta como meio de transporte, conscientizar sobre os benefícios do uso desse veículo e destacar o papel ativo do ciclista na construção de um trânsito mais seguro.

“A bicicleta é um veículo muito utilizado para diversos fins em nossa cidade, por isso temos que realizar ações como esta, que mostram que existem muitos ciclistas e que eles têm o direito de circular nas vias sendo respeitados e protegidos pelos demais condutores”, resume o diretor-geral do Detran, Thiago Nascimento.

Com informações da Agência Brasília