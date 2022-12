Inscrições abertas para palestras do Programa de Atenção Materno-Infantil

As palestras, com cargas horárias diversas, têm como público-alvo as servidoras do Governo do Distrito Federal (GDF)

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) está com as inscrições abertas para as palestras remotas de apoio à gestante, incentivo ao aleitamento materno e proteção à infância, que fazem parte do Programa de Atenção Materno-Infantil (Proamis/DF). As interessadas terão até o dia 6 de janeiro para realizar a pré-inscrição.

As palestras, com cargas horárias diversas, têm como público-alvo as servidoras do Governo do Distrito Federal (GDF). As aulas começam na segunda semana de janeiro.

O programa foi idealizado pela Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), da Secretaria de Estado de Fazenda, e tem como objetivo a proteção à maternidade e à primeira infância. A Egov é parceira na promoção dos cursos e formação às mães.

De acordo com a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, o objetivo dessa capacitação é orientar e esclarecer as servidoras gestantes sobre o momenta da gestação, maternidade e desenvolvimento infantil. “O Programa implementado pela Sequali é maravilhoso. Já certificamos 1.543 servidoras desde que foi criado em 2021. É uma honra para a Egov contribuir para esse projeto”.

As palestras na modalidade de Ensino a Distância (EaD) serão realizadas pela plataforma de videoconferência Zoom. As servidoras inscritas terão preferência nas matrículas do Berçário Buriti.

A capacitação propõe a reflexão sobre a importância dos primeiros seis anos de vida da criança e suas implicações para o exercício da parentalidade e para a convivência familiar e comunitária, bem como sobre os aspectos socioculturais relativos a essa fase da vida.

Saiba mais

O Proamis/DF foi instituído no mês de junho de 2021 e, desde então, visando a atender os três eixos do programa – apoio à gestante, incentivo ao aleitamento materno e proteção à infância –, a Egov oferta cursos e palestras para suprir as necessidades do Programa.

Como participar do Proamis/DF

Os cursos e as palestras são gratuitos e destinados às servidoras da Administração Direta do Governo do Distrito Federal. As inscrições para as 14 palestras do Proamis/DF podem ser realizadas por meio do link a seguir: https://sistemas.df.gov.br/EGOV/Cursos.aspx.

Todas as servidoras mães, gestantes ou que planejam a maternidade podem participar das atividades.

Mais informações no site do Proamis/DF: http://www.proamis.df.gov.br/.

Serviço

Palestras do Proamis/DF – 2023

– Período de realização: de 9 de janeiro a 9 de fevereiro de 2023

– Horário: livre

– Modalidade: EaD

– Inscrições: até 6 de janeiro de 2023

– Link de inscrições: https://sistemas.df.gov.br/EGOV/Cursos.aspx

Com informações da Agência Brasília