Inscrições abertas para mais uma turma da Escola de Eletricistas da Neoenergia Brasília

Candidatos, mulheres e homens, serão selecionados para curso gratuito de formação de eletricistas

Encontram-se abertas as inscrições para mais uma turma do curso de formação para mulheres e homens da Escola de Eletricistas da Neoenergia Brasília. A iniciativa, que capacitará os alunos a executarem atividades em instalações elétricas em redes de distribuição de energia, faz parte do programa de geração de emprego e renda da distribuidora, lançado em junho deste ano, e conta com o apoio do Governo do Distrito Federal.

A Escola de Eletricistas da Neoenergia Brasília inicia mais um processo de seleção para mulheres e homens que desejem se capacitar para exercer a profissão de eletricista. O curso de formação é inteiramente gratuito e possui carga horária de 480 horas de disciplinas teóricas e práticas, que serão ministradas nas cidades de Taguatinga e Sobradinho pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-DF), parceiro da Neoenergia no projeto.

A presente seleção irá compor a quarta turma mista da Escola de Eletricistas. “Com nossas turmas mistas, estimulamos a formação profissional de mulheres e homens, garantindo as mesmas oportunidades de ingresso na profissão e desmistificando a ideia de que a função de eletricista é exclusivamente masculina”, lembra Régia Barbosa, superintendente de desenvolvimento Organizacional e Cultura da Neoenergia. “Para a Neoenergia, é fundamental despertar cada vez mais o interesse das mulheres na profissão de eletricista, ampliando a participação feminina na profissão”, conclui.

Em decorrência da pandemia e seguindo o mesmo modelo das turmas que estão em andamento, as disciplinas teóricas serão ministradas remotamente. As aulas teóricas virtuais poderão ser acessadas por meio de computadores, smartphones ou tablets. As aulas práticas serão presenciais, em ambientes abertos e seguindo os protocolos sanitários, conforme as normas de saúde e segurança. Haverá obrigatoriedade do uso de máscaras, o distanciamento de dois metros entre os alunos e seguirão todas as orientações de prevenção ao Covid-19.

Após a conclusão do curso, os profissionais formados pela Escola de Eletricistas estarão aptos a executarem atividades em instalações elétricas em redes de distribuição de energia. “A função de eletricista é uma das atividades essenciais da distribuidora e estamos em constante busca de profissionais qualificados para preenchimento de vagas nessa área”, conta Tamara Barreto, Gerente de Recursos Humanos da Neoenergia Brasília. “Os profissionais formados pela Escola que não forem contratados imediatamente, permanecerão em nosso Banco de Currículos e poderão ser contratados nos meses seguintes, de acordo com a necessidade da empresa por mão de obra”, completa.

“A Escola de Eletricistas é uma importante iniciativa que se integra às ações sociais desenvolvidas na Neoenergia Brasília. Com o curso de formação, buscamos contribuir ativamente com o desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal, trazendo oportunidades de capacitação profissional e geração de emprego e renda à população”, afirma Juliana Pimentel, Gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia Brasília.

SERVIÇO

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas por meio do link da consultoria contratada. Os candidatos devem ter concluído o ensino médio; possuir no mínimo 18 anos na data de inscrição no processo seletivo; e ter carteira de habilitação definitiva e válida nas categorias B, C ou D. O processo de seleção será realizado em 5 etapas de caráter eliminatório e classificatório. Os critérios e demais informações para a seleção estão disponíveis no link já disponibilizado para inscrição.

OUTRAS OPORTUNIDADES

A Neoenergia Brasília está em constante busca por talentos, que passam a integrar nosso quadro e contribuem ativamente para o desenvolvimento da empresa. Desde que assumimos a operação da distribuidora, quase 200 novos profissionais já foram contratados para atuar em diversas posições na empresa. Fique atento! As posições abertas para preenchimento imediato são publicadas constantemente no portal vagas.com (https://www.vagas.com.br/vagas-de-neoenergia-em-brasilia).

Aqueles profissionais que desejem receber em primeira mão a abertura de vagas para contratação de profissionais de diversas formações acadêmicas de curso superior, além de técnicos e eletricistas, podem também se cadastrar em nosso portal de vagas, disponível no portal do grupo Neoenergia (www.neoenergia.com/pt-br/pessoas-e-talentos/trabalhe-conosco).

Também estão abertas as inscrições para seleção do Programa de Estágio 2021. Para atrair novos talentos e dar mais dinamismo ao processo, as vagas ficarão disponíveis no portal de vagas da empresa (https://www.neoenergia.com/pt-br/pessoas-e-talentos/nosso-programa-de-estagio/Paginas/default.aspx) durante todo o ano. Esse modelo traz benefícios para os candidatos, permitindo que o recrutamento seja mais amplo e assertivo. As inscrições podem ser realizadas tanto para as oportunidades já disponíveis no momento, quanto para futuras vagas na Neoenergia. Além disso, a atualização de currículo pode ser realizada ao longo do ano, possibilitando a inserção de novas formações pelos candidatos e ampliando as chances de entrada na companhia.

Além de inscrever o currículo no Programa de Estágio, os estudantes poderão criar alertas para as áreas desejadas, recebendo um e-mail informativo quando houver a abertura da oportunidade. Os programas de emprego e renda estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) número 8 – Trabalho Descente e Crescimento Econômico.