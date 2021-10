Ateliê oferece micropimentação grátis para mulheres pós-câncer

A cada 10 micropigmentações, um procedimento será revertido em uma micropigmentação para uma pessoa que esteja no pós-tratamento do câncer

O projeto “Micropigmentação Social” é uma iniciativa do Ateliê Além do Olhar, localizado em Águas Claras, em comemoração ao Outubro Rosa. A cada 10 micropigmentações realizadas no estabelecimento de beleza, um procedimento será revertido em uma nova micropigmentação totalmente gratuita para uma pessoa hipossuficiente e que esteja no pós-tratamento do câncer.

Segundo a proprietária do Ateliê Além do Olhar, Rosana Mello, hoje, o estabelecimento já faz de 40 a 50 micropigmentações, por mês. O que naturalmente gerará uma demanda de cinco procedimentos doados mensalmente para o projeto. “Sem sombra de dúvidas, a micropigmentação incide na autoestima da mulher em tratamento de câncer. Essas mulheres encontram-se devastadas, sem esperança de vida. Afetadas em sua autoestima e também financeiramente. E a micropigmentação feita no rosto dessa paciente, no pós-tratamento de câncer, levanta o astral daquela pessoa que passou por tantas dificuldades. Além disso, devolve a sobrancelha e valoriza o olhar dessa mulher”, explica Rosana.

A ideia para criação do projeto veio da experiência que o ateliê teve com algumas clientes no pós-tratamento de câncer. Essas mulheres escolheram o estabelecimento pela necessidade de refazerem e terem uma sobrancelha bonita novamente.

Sobre a micropigmentação



A micropigmentação deve ser feita após o tratamento oncológico. Os pigmentos utilizados pelo Ateliê Além do Olhar são completamente orgânicos. E isso quer dizer, que são pigmentos de qualidade, que ao longo do tempo, serão absorvidos pelo corpo e que não causam alergia.

O procedimento realizado pelo Além do Olhar não é considerado uma tatuagem definitiva, porque possui um prazo de validade, precisando ser refeita no prazo de um ano e meio, na média. Ele é realizado com uso de pigmentos que podem ser feitos por pessoas que passam por ressonância magnética, bem como para quem faz raio-X, sem que sejam perdidos, apagados ou de queimarem a pele durante tais exames.

As interessadas na realização do procedimento devem entrar em contato com o Ateliê no telefone e Whatsapp 61 3543-3320 para agendarem uma avaliação totalmente gratuita.

Serviço: Ateliê Além do Olhar by Ana Hickman

Endereço: Quadra 205 – lote 2 – loja 28 – Paço Línea – Águas Claras Sul

Telefone e Whatsapp: 61 3543-3320

Instagram: @ateliealemdoolhar.aguasclaras