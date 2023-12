Inscrições abertas para aulas gratuitas de violão

Os interessados deverão preencher o formulário virtual para se candidatarem a uma das 480 vagas disponíveis para jovens

Já pensou aprender a tocar violão nas férias e ainda não pagar nada por isso? Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de violão, oferecidas pelo projeto “Sons da Juventude”, parceria entre a Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal (SEFJ-DF) e o Instituto Brasil Sapiens, Organização da Sociedade Civil. Os interessados deverão preencher o formulário virtual para se candidatarem a uma das 480 vagas disponíveis para jovens com idade entre 15 e 29 anos em situação de vulnerabilidade social.

O início das aulas está previsto para 8 de janeiro com término em 21 de fevereiro e serão oferecidas nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), presencialmente, na Faculdade Cerrado, localizada na CSE 06, Lote 32, Taguatinga Sul. Serão 16 turmas, com aulas de segunda-feira a sexta-feira. Cada turma com 30 alunos, que receberão camisetas, apostila e um violão para utilização durante as aulas.

Para a SEFJ-DF, projetos como o “Sons da Juventude” proporcionam acesso à arte e à cultura, desperta o interesse nos jovens por esses temas e ocupa o seu tempo de forma criativa.

“Sabemos que os jovens em situação vulnerável dificilmente conseguem acesso facilitado a uma sala de aula de música. Com a parceria, vamos impactar a realidade de quase 500 jovens que poderiam estar na rua, ociosos durante as férias e que agora possuem a oportunidade de desenvolverem uma nova habilidade. Quem sabe, grandes talentos não podem ser revelados nesses ambientes? Estamos na expectativa”, celebra o gestor da secretaria, Rodrigo Delmasso.

