Inscrições abertas para a 2ª Cãominhada do Cruzeiro

O evento faz parte das comemorações do aniversário da cidade e acontece no próximo dia 2 de dezembro

Os pets do Cruzeiro também participaram das festividades do aniversário de 64 anos da cidade. A administração regional está com as inscrições abertas até o dia 29 deste mês para a 2ª Cãominhada que vai reunir os cachorrinhos da cidade e seus tutores em uma manhã de lazer e diversão. O evento será em 2 de dezembro, das 9h às 12h, com ampla programação no estacionamento do Ginásio do Cruzeiro.

As inscrições para participar estão abertas por meio deste link. A caminhada, de aproximadamente 1 km, está prevista para começar no ParCão, que fica no Cruzeiro Novo, e terminar na Quadra da Quina, Avenida das Mangueiras.

Segundo o administrador Gustavo Aires, o evento atende a uma demanda da comunidade, pois é tradição da cidade cuidar dos melhores amigos do homem. “A cidade tem muitos pets. Fizemos a 1ª Cãominhada experimental e foi um sucesso. E agora, nas festividades do mês de aniversário da cidade, resolvemos incluir a atividade na programação, proporcionando uma ação de cuidado e interação entre tutores e pets”, destaca Aires.

A programação contará com atividades recreativas, sorteio de brindes, exposição de produtos, desfiles com premiação e a prestação de serviços gratuitos, como a vacinação antirrábica, entre outras atividades.

Moradora do Cruzeiro há mais de 50 anos, a servidora pública federal Vilma Menezes, de 59 anos, apoia a iniciativa e pretende levar o golden para a caminhada. “Acho a ideia muito válida, é um momento de interação dos nossos cachorros e de nós moradores também, as pessoas estão muito distantes, precisam de amor e prevenir os maus tratos aos animais. Pretendo levar o meu para se divertir, eu e ele”, conta.

Espaço para os cãezinhos

O Cruzeiro conta com um espaço destinado aos cães. O ParCão da cidade fica localizado próximo à Feira Permanente. É o local ideal para curtir momentos de diversão e brincadeiras com o pet. Afinal, toda a área conta com circuitos para os cães brincarem e se exercitarem, é cercada e possui lixeiras, grades e banquinhos para o tutor descansar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, o Distrito Federal conta com mais de 20 parques para pets. Os espaços estão espalhados por Águas Claras, Sudoeste, Samambaia, Lago Norte, Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek e Plano Piloto. Os locais atendem uma demanda da cidade. Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) 2021, 49,6% dos domicílios têm pelo menos um animal de estimação, sendo que 41,9% são cachorros.

Com informações da Agência Brasília